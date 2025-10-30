川普睽違6年會習近平 地點選釜山機場有原因

（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普本週在東京華麗的迎賓館與歷史悠久的國立慶州博物館會見日本和韓國領袖，但在此亞洲行最重要的會談，也就是與中國國家主席習近平的會面，卻選在較不氣派的場地。

川普今天在韓國釜山的金海國際機場（Gimhae International Airport）會晤會習近平，展開兩人6年來的首場面對面會晤，地點遠離正在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）活動。

消息人士先前告訴美國有線電視新聞網（CNN），這主要是行程安排所致。

美中官員共同籌劃這場備受矚目的川習會，相關細節都經過精心安排，以保護這兩位全球領導人的安全。

CNN報導，最初的計畫是川普將提前一天離開，白宮原本打算讓他在離開前與習近平會面。但如果在當天就舉行川習會，意味著會談必須在傍晚倉促進行。因此，官員們決定改到隔天早上舉行會談，對這兩位全球領袖來說都更為方便。

官員表示，川普與習近平會面之際，美國代表團正準備離開亞洲，而習近平則是剛抵達韓國展開國是訪問。（編譯：張曉雯）1141030