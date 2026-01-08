川普矢言把大型投資機構趕出房市 租屋公司股票應聲跌

川普總統宣布將禁止大型投資機構收購一家庭房屋，一些以出租為主的房地產業者股票應聲而倒。(路透)

川普總統矢言要把大型投資機構趕出房屋市場之後，知名租屋公司股票7日應聲下挫。川普說打算禁止大型投資機構購買一家庭住宅的消息傳出，房屋出租公司「邀請之家」(Invitation Homes)、AMH股票都出現拋售潮。

川普7日在社群網站「真實社群」(Truth Social)發文寫道，正在採取立即行動，將禁止大型投資機構搜購更多獨棟式住宅，「我將呼籲國會完成立法」。

川普寫道：「房子是給人住的，不是給公司住的。」

2008年爆發次貸危機之後，美國出現出租一家庭住家的兩個大房東與幾個規模較小的競爭對手，成千上萬棟遭到銀行法拍的房屋被房地產巨頭大手筆買下。

法拍屋激增的狀況消退之後，大型投資機構把目光轉向房地產市場，在受到消費者高度青睞的郊區社區大量買房。

投資機構的大量買房模式下，一般民眾想要搶買房子經常落空。投資機構不一定會出更高價，但財力雄厚、理性冷靜，直接付現金，不會計較地板磨損或油漆太醜等問題。

購買最多房屋的某些投資機構，負責人都是華爾街知名的挺川企業家，包括億萬富豪巴拉克(Tom Barrack)、重量級共和黨金主蘇世民(Stephen Schwarzman)等。

蘇世民是黑石集團(Blackstone Group)共同創辦人兼執行長，「邀請之家」的創立就有黑石集團提供的種子基金，創立公司後轉賣時獲利70億元。

大量收購住宅的一家庭住宅出租公司表示，他們為住戶提供了一個機會，讓其能夠居住在原本無力購買的高檔社區與優質學區。

然而，選民對高昂購屋成本日益不滿，已促使兩黨政府官員嘗試在各自的地方市場打擊機構投資人。內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州與北卡羅來納州等地的議員，都曾提出限制大型投資人購買住宅的法案，但多數並未取得實質進展。

自2019年以來，全美房價已上漲超過50%，11月的成屋價格中位數升至40萬9200 元。由於房價高漲以及房貸利率大幅上升，過去三年整體購屋活動已明顯萎縮。

