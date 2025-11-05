川普知道結果後大罵瘋子! 34歲馬姆達尼當選紐約市長 創造了「3個紀錄」…..

馬姆達尼與妻子前往紐約投票所投票，他其後贏得了紐約市長選舉。 圖 : 翻攝自鳳凰天下事

[Newtalk新聞] 美國第一大城市紐約市當地時間 4 日市長選舉，最新消息顯示，民主黨候選人馬姆達尼獲勝。34歲的馬姆達尼成為紐約市史上首位穆斯林和印度裔以及最年輕的市長。

馬姆達尼出生於烏干達，是快速崛起的政壇新人。他 7 歲時隨家人移居美國紐約市。父母均為印度裔，母親是電影導演米拉·奈爾，父親為哥倫比亞大學人類學教授馬哈茂德·馬姆達尼。馬姆達尼 2018 年入籍成為美國公民，2020 年當選紐約州議員並 2 次連任。

精通社交平臺運作、曾當過說唱歌手的馬姆達尼是民主黨進步陣營的代表。他的競選活動可謂是「草根化」：從籌款來源看，他主要靠「草根眾籌」的方式；從動員方式看，他主要靠紐約年輕志願者為他拉票，並在社交媒體傳播資訊以及挨家挨戶敲門求支援。

紐約市長候選人辯論，左起為安德魯．古莫、卓蘭．馬姆達尼和柯蒂斯．斯利瓦。 圖：翻攝自騰訊網《观察者网》

力挺馬姆達尼的佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯直言，馬姆達尼這樣的人就是共和黨的噩夢。馬姆達尼也曾稱自己為「川普最害怕的噩夢」。川普在投票的前一天，還呼籲選民把票投給民主黨的籍古莫，以求馬姆達尼落選。

今年 6 月，馬姆達尼爆冷擊敗 67 歲的紐約州前州長科莫，贏得紐約市市長民主黨初選。在得知馬姆達尼獲勝的消息後，美國總統川普在社交媒體發文抨擊稱：「民主黨人抬高了一個 100% 的瘋子，他們越界了。」川普還稱：「雖然我們以前選出過激進的左翼分子，但這有點荒謬。」

就在選舉投票的前一天，川普還威脅說，如果馬姆達尼當選紐約市長，他將切斷聯邦政府給紐約市的資金。川普還說，他堅信如果馬姆達尼當選，紐約市將徹底陷入經濟和社會災難。

此次選舉被視為川普重返白宮後，檢驗其政治影響力及民意支持度的重要指標。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

與此同時，還有分析認為，隨著馬姆達尼勝選，拒絕支持馬姆達尼的民主黨內傳統建制派將不得不面對一個事實，那就是馬姆達尼所傳達出的資訊已經觸發了美國民眾對不平等、飛升的物價以及建制派的憤怒。

鑒於這匹「黑馬」現在在民主黨內的影響力，包括參議院民主黨領袖查克·舒默、眾議院民主黨領袖哈基姆·傑佛瑞斯在內的人將不得不試著接受馬姆達尼在住房等問題方面提出的一些想法。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，這場選舉不光是決定誰能當紐約市長，也對民主黨發展方向至關重要，甚至會影響民主黨在明年中期選舉中的表現。

