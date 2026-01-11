川普石油大戰略 壟斷或鎖中？

1月3日，美國總統川普派兵攻擊委內瑞拉，俘獲委國總統馬杜洛夫婦。這違反國際法的行動顛覆二戰後美國自己打造的「基於規則的國際秩序」，無論在國際與美國國內都引起極大爭議。美國國務卿盧比歐雖強調是反毒執法，但從川普在記者會上的發言顯示，他採取軍事行動的目的並非「反毒」，而是「石油」。

因此川普抓捕馬杜洛，不是因為他反美或販毒，而是「懷璧其罪」。川普要控制委內瑞拉這個全球石油蘊藏量最豐富國家的石油產銷。然而，川普控制委內瑞拉石油的目的又是什麼？這才是問題重點。為了美國石油公司的利益？還是要貫徹他「川普版門羅主義」，控制中、南美洲，不容許他國尤其是中國覬覦？表面上看，似乎都是，也並不矛盾。

廣告 廣告

還記得川普上任後，他首訪的國家，並非慣例的加拿大、墨西哥或歐洲，而是沙烏地阿拉伯。當時川普還訪問了卡達及阿拉伯聯合大公國。卡達也是中國重要的石油進口國，2024年排名第10，占比1.84％。這顯示川普有意拉攏波斯灣產油國。至於伊拉克，曾被美國佔領過。美國影響力應該仍在。

我們也注意到，川普幾乎是不計代價，甚至犧牲烏克蘭領土，也要烏克蘭和俄羅斯談和。其目的是為了烏克蘭和平？還是要拉攏俄羅斯總統普丁？川普邀請普丁會晤，在阿拉斯加的美軍機場歡迎時鋪上紅地毯。這是在最高等級的外交互動中才有的禮儀。沒錯，川普拉攏普丁是想「聯俄制中」。但以現在普丁和中國國家主席習近平「背對背」的交情，要俄、中兵戎相見是不可能的。不過，只要取消對俄羅斯的制裁，要普丁在石油出口上聽美國招呼，卻有機會。

我們還注意到川普不斷打擊伊朗。他第一任時就撕毀「伊朗核協議」，重新開始對伊朗實行嚴厲的經濟制裁，就如同他第一任期就打擊委內瑞拉一樣。2019年1月委內瑞拉大選後出現亂局，川普承認國會議長瓜伊多為總統，否定馬杜洛。如果當時馬杜洛沒扛住，委內瑞拉石油就已經落在川普手裡。

這幾天伊朗動盪得很厲害，示威浪潮已進入第2週，不排除背後有美國的影子。如果伊朗最高領袖哈米尼扛不住，伊朗變天，我們就可以觀察川普評論，重點到底是「核武」，或是「石油」。再回想去年耶誕節，川普以「許多基督徒遭到殺害」為由，對奈及利亞境內的伊斯蘭國（IS）發動攻擊，或許就另有深意。因為奈及利亞是非洲最大產油國。

從戰略觀點客觀評價，川普操作石油，和中國操作稀土一樣，都是從原料或能源的「剛需」著手。美國是全球石油最大生產國，占比17％以上，遠超過第二大生產國沙烏地阿拉伯的10％到13％。川普想一統江湖，當石油盟主，並非不合理。放進美、中競爭情境，中國離不開石油，是石油最大進口國。這表示「石油」才是中國最大的弱點。川普打「石油牌」，將比建制派推動的「聯合盟友抗中」這難以掌握的策略，更為有效。

那麼中國是否對自己的石油弱點毫無警覺？不，中國非常清楚作為全球最大石油進口國的風險，中國最有力的措施，是開發潔淨能源，用電力替代石油。2024年中國發電總量約9.7至10萬太瓦時（TWh），美國約4.28萬太瓦時，中國發電規模已達到美國的兩倍以上。2024年7月，中國新能源車銷量首度超過燃油車，之後穩定在60％左右。

川普「石油大戰略」的最大風險，是中國對石油的需求將會愈來愈少，當中國製造比燃油車還要便宜的新能源車賣到全世界，廉價的太陽能板帶來更多廉價電力；全世界對石油的需求都會減少。川普可以在美國阻止這個趨勢，但不能在全世界阻擋這個趨勢，石油終將成為買方市場，這是川普「石油大戰略」繞不開的風險。（作者為台灣國際戰略學會執行長）