川普砍住房補助預算 美媒指街友數可能不減反增

佈滿塗鴉的牆邊，搭著大大小小的帳篷，在洛杉磯的部分街區，這已經是常見的景象。川普重返白宮以來，許多政策對社會弱勢並不友善。他在2025年8月曾經強調，街友有嚴重的精神與毒癮問題，因此大動作趕走華府的街友。

然而政治媒體《Politico》指出，去（2025）年11月，他也將一項住房補貼的預算砍半，恐怕讓17萬人被迫流落街頭，街友數量不減反增。

相關數據顯示，即使是在政策轉向前的2024年，無家可歸者的數量就已經有77萬人以上。過去許多民眾往往認為，他們對公共安全會造成疑慮，但其實失去社會支持的他們，面對暴力犯罪反而是最脆弱的一群。

街友說：「我不找人麻煩，但我自己應付得來，所以我在街上睡覺沒問題，但有人被槍擊，有街友在睡眠中被槍擊或縱火，可能是因為尋仇、欠債或毒品。」

在當地，有專門處理無家者問題的民間團體，在這段期間仍持續提供協助。

NGO工作者艾舍表示，「我認為更重要的，是後退一步，了解為什麼無家可歸會發生，並且創造一套可以讓人們重新建立人生的系統。」

民間團體也指出，美國醫療與司法體系有不少長期問題，往往讓人在街頭、監獄與醫院之間輾轉，卻無法獲得幫助、真正脫離窘境。把街友形容成罪犯，只會讓他們離社會安全網越來越遠，無法真正解決流浪議題。