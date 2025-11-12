川普砍減肥藥價 台灣瘦瘦針變便宜？醫：不漲價就要偷笑

「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，在台灣也是賣得嚇嚇叫。日前美國總統川普在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降糖尿病與減肥藥的售價，讓民眾以更實惠價格取得熱門的「瘦瘦針」藥物。

美國總統川普６日宣布減肥藥降價時，製藥公司代表突暈倒嚇壞眾人。（圖／美聯社）

網紅醫師蒼藍鴿(本名吳其穎)在社群平台發布影片表示，瘦瘦針在台灣有猛健樂、週纖達等選擇，主要是研發給體重過重、血糖過高的人使用，而這群人的確也是療效最好的族群，如果不屬於這類族群，使用瘦瘦針的風險就比較大，建議要找專業醫師諮詢較安全。

蒼藍鴿感嘆「台灣人對瘦的執著太深、太Over！」所以猛健樂、週纖達在台灣非常受歡迎，甚至有時還會供不應求。所以當有人問他，「川普調降藥廠的瘦瘦針價格之後，台灣售價是否可能跟著降價？」蒼藍鴿覺得想太多了，他直呼「藥廠沒有調漲台灣售價去填補川普政策的虧損，就已經很好了，根本不要奢求會變便宜。」

瘦瘦針猛健樂的減重效果雖好，卻仍有一些副作用。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

猛健樂的療程費用通常以週計算，每週費用大約落在新台幣2500至6000元之間，視劑量與搭配療程內容而定。Jonathan醫師提醒，有胰臟炎、甲狀腺髓質癌病史或家族史者，同樣不建議使用猛健樂。他也分享有憂鬱症的病人反應，表示打完一兩針後因情緒低落而無法繼續使用。醫師建議，有上述情形者若想使用猛健樂，應與專業醫師詳細討論評估。

