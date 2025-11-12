川普砍減肥藥價 台灣瘦瘦針變便宜？醫：不漲價就要偷笑
「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，在台灣也是賣得嚇嚇叫。日前美國總統川普在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降糖尿病與減肥藥的售價，讓民眾以更實惠價格取得熱門的「瘦瘦針」藥物。
網紅醫師蒼藍鴿(本名吳其穎)在社群平台發布影片表示，瘦瘦針在台灣有猛健樂、週纖達等選擇，主要是研發給體重過重、血糖過高的人使用，而這群人的確也是療效最好的族群，如果不屬於這類族群，使用瘦瘦針的風險就比較大，建議要找專業醫師諮詢較安全。
蒼藍鴿感嘆「台灣人對瘦的執著太深、太Over！」所以猛健樂、週纖達在台灣非常受歡迎，甚至有時還會供不應求。所以當有人問他，「川普調降藥廠的瘦瘦針價格之後，台灣售價是否可能跟著降價？」蒼藍鴿覺得想太多了，他直呼「藥廠沒有調漲台灣售價去填補川普政策的虧損，就已經很好了，根本不要奢求會變便宜。」
猛健樂的療程費用通常以週計算，每週費用大約落在新台幣2500至6000元之間，視劑量與搭配療程內容而定。Jonathan醫師提醒，有胰臟炎、甲狀腺髓質癌病史或家族史者，同樣不建議使用猛健樂。他也分享有憂鬱症的病人反應，表示打完一兩針後因情緒低落而無法繼續使用。醫師建議，有上述情形者若想使用猛健樂，應與專業醫師詳細討論評估。
延伸閱讀
韓馬拉松比賽傳意外！跑者遭貨車撞成腦死 主辦緊急暫停賽事
試營運3個月發車超過3千班 幸福巴士在水里鄉、集集鎮正式通車
台中南屯區43歲女失聯 住處破門驚見陳屍屋內
其他人也在看
超夯瘦瘦針「4大副作用曝光」 醫：最嚴重會失明！
瘦瘦針劑猛健樂雖有顯著減脂效果，但醫師提醒使用者需注意其潛在嚴重副作用。醫美從業醫師Jonathan表示，猛健樂最令人擔憂的副作用是「NAION」（缺血性視神經病變），可能導致視力嚴重受損，甚至失明。中天新聞網 ・ 4 天前
嘉基入選《康健》2025特色醫院
(記者廖建智嘉義報導)嘉義基督教醫院於《康健雜誌》最新公布「2025特色醫院」評選結果中，自全台四百餘家醫療院所中脫穎而出，依據八大常見疾病照護成果及公開數據，在「人工關節手術」、「腦中風」、「心...自立晚報 ・ 11 小時前
這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩
川普總統11日宣布特赦一名因誤入管制登山步道而遭起訴的長跑者桑瑟瑞（Michelino Sunseri）。他去年為挑戰懷...世界日報World Journal ・ 23 小時前
全球前2％頂尖科學家名單出爐 嘉義長庚2醫師入列
美國史丹佛大學研究團隊日前公布2025年「全球前2％頂尖科學家名單」，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚、耳鼻喉科醫師蔡明劭雙雙入選，分獲「終身影響力獎」與「年度影響力獎」肯定。中時新聞網 ・ 17 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 20 小時前
健保115年加碼4大兒童重症給付 也助兒科留才
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部明年預計投入新台幣249億元兒童醫療保障照護品質，除幼兒專責醫師適用年齡擴大，也將提升4大兒童重症醫療健保給付包括住院診察費，為醫院兒科留才，最快12月公布。中央社 ・ 16 小時前
搶救兒科人力荒！ 健保「4大兒童重症給付」明年擬調升
為解決全台各大醫院兒科醫師荒問題，健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術及兒童心智科給付進行調整，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。中天新聞網 ・ 17 小時前
1129安南醫院》秋冬防猝死！小心主動脈剝離瞬間奪命
為了讓民眾更了解如何守護心臟健康，台南市安南醫院將於 2025年11月29日（六）下午2點（1點半開始入場）至4點半，邀請安南醫院醫療副院長陳偉華醫師跟大家分享，如何控制高血壓、心血管疾病、瓣膜性心臟病治療方式，以及主動脈剝離的預防之道。專業講解，帶大家掌握守護心臟健康的關鍵！健康公益講座全程免費入場。NOW健康 ・ 15 小時前
怒火攻心不只是成語！心臟科醫師揭「1狀況」快就醫：請對自己好一點
許多人在心情不好的時候，可能都會在社群平台上發文抒發、與親友大吐苦水，寫下「我心情不好」、「心碎了」、「傷心到不行」等語。不過「心碎了」可能不只是個誇大形容詞，心臟科醫師劉中平表示，負面情緒所引發的心絞痛甚至比運動更常見，約1/3的患者在服藥或心導管手術後仍會持續胸痛，為此呼籲心臟病患者應放鬆心情、減壓生活，必要時尋求專業協助，避免情緒成為致命誘因。鏡報 ・ 1 天前
夏拉白宮會見川普 敘利亞獨立後首位訪美總統
美國總統川普（Donald Trump）10日在白宮和敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）舉行歷史性會談，這是敘利亞自1946年獨立以來首位總統訪問美國。川普盛讚夏拉有強悍的性格，有助於重建國家，並在中東和平計畫扮演更重要的角色。夏拉這次拜訪也展現敘利亞政權轉向溫和，並尋求美國的支持，不過他相當低調，從側門進入白宮，沒有歡迎外賓的儀式，也不開放媒體採訪。公視新聞網 ・ 1 天前
心靈環保站 轉換壓力維持心力
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手／台中慈濟醫院提供 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好好醫師新聞網 ・ 13 小時前
石崇良否認毒蛋拖6天公布：查到哪、公布到哪
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）芬普尼毒雞蛋流竄9縣市，15萬顆恐全吃下肚，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良今天強調「查到哪、公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。中央社 ・ 1 天前
喝咖啡恐害心律不整？新研究揭「驚人發現」：反而保護心臟
咖啡是現代人的提神聖品，但許多人擔心咖啡會惡化心律不整，然而，很多心律不整的患者，都被提醒要少喝咖啡。醫師蔡明劼表示，最新刊登的權威研究指出，每天至少喝1杯含咖啡因的咖啡，連續6個月，心律不整的復發率風險，反而降低約39%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
研究：說話變慢、忘詞，哪個才是失智警報？多做一件事防腦退化
年紀愈大，說話愈容易忘詞，許多人認為這是認知能力下降的前兆，加拿大最新研究卻推翻這個想法：「說話忘詞」是正常老化現象，「語速變慢」才更是失智警報。 與朋友聊天聊到一半，突然停頓，想不起來「正確的用詞」是什麼？這樣的「忘詞」現象，被許多人認為是失智前兆。然而，一則最新研究卻推翻這項認知──比起說話忘詞，「講話語速變慢」是更精準的失智指標。 專長高齡研究的加拿大多倫多灣巒醫院（Baycrest）與多倫多大學共同研究，針對125名年齡介於18～90歲受試者，進行3種不同項目的評估，包括：圖片識別、圖片描述、以及認知能力評估。 在「圖片識別」環節中，受試者會一面看著圖片、回答關於圖片的問題，一面聽見耳機中播放著干擾性詞語。研究人員想透過打斷受試者思考，評估他們是否能維持資訊處理能力、精準辨識圖片內容。而「圖片描述」環節則請受試者描述自己看到的2張複雜圖片，再運用人工智慧軟體，針對受試者語速、停頓思考的程度，進行語言表現分析。 最後，研究再針對每個受試者進行大腦的「執行功能」評估。執行功能是了解大腦退化程度、失智風險的重要指標，一個人的專注程度、避免分心的能力、以及處理衝突性訊息的能力，都會影響康健雜誌 ・ 16 小時前
高市早苗拋台灣有事論 有意藉高人氣冒險推動改革法案？！
日本首相高市早苗日前在國會中明確地將台灣情勢與日本存立危機事態進行連結，立即引發了中國駐大阪總領事薛劍的不滿，貼出了暗示要對高市「斬首」的文字，隨即在中日之間掀起滿城風雨。學者認為，高市拋出爭議話題，可能是有意利用目前的高人氣，挾民意冒險在國會中推動改革法案，但中日關係勢必受到影響，將會朝負面方向發展。 高市台灣有事論引發議論 高市早苗日前在國會答詢時表示，如果中國武力攻台，可能演變成「立存危機事態」，由於日本安保法規定，日本如遭遇立存危機，將可行使集體自衛權，也就是中國一旦攻台，日本自衛隊就可以武力介入。雖然高市強調，仍然需「依具體情況判斷」，避免過度擴大解釋，但這已是日本首相首次在國會中明確對「台灣有事」，日本是否出兵做了明確表態，因此立即引發軒然大波。 日媒稱高市為行使集體自衛權鋪路 挑起危機 不僅向高市早苗質詢的立憲民主黨前外相岡田克也當場斥責其發言輕率，就連部分日媒也警告各界應謹慎看待高市「大膽但具煽動性的言論」，形同是為日本行使集體自衛權鋪路，恐使日本國安風險升級、外交關係更為脆弱。而前首相鳩山由紀夫也公開質疑，高市政府正在「挑起危機」。 薛劍斬首說 致中日關係蒙上陰霾 除中央廣播電台 ・ 18 小時前
路樹接連倒塌議員籲健檢 竹市：研擬種植設計
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市近日風勢強勁，傳出多起路樹倒塌意外。有市議員質疑，市府未做好控管與健檢，許多地方更因樹根隆起導致人行道破損。市府表示，將持續盤點，研議適合種植原則。中央社 ・ 18 小時前
生活即治療 衛福部年助400名藥癮者重返社會
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）秉持「生活就是治療」理念，衛福部108年起擴大「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，每年服務約400名藥癮者，透過行為介入、人際交流等逐步回歸社區，最終甩開藥癮心魔。中央社 ・ 17 小時前
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療
為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進國立教育廣播電台 ・ 17 小時前
中市神岡陽明山排水工程 颱風前搶修完成
記者張秉淞／臺中報導 中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破損、掏空兩側護岸傾斜倒塌，河道刷深約8公尺，嚴重影響周邊民宅、道青年日報 ・ 1 天前
奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆健康2.0 ・ 1 天前