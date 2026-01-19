川普砍預算又怎樣？貝佐斯前妻「豪捐14億善款」！ 創27年最高紀錄
美國慈善家、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）的前妻麥肯錫史考特（MacKenzie Scott），近日向LGBTQ+青少年心理健康組織捐贈4,500萬美元（約新台幣14億元），創下組織成立27年來單筆最高捐款紀錄。由於善款捐贈時機，恰逢川普政府大砍預算之際，史考特的善行再度引發話題。
史考特為何再度出手？ 一次豪捐破紀錄？
史考特近日向非營利組織「崔佛計畫」（The Trevor Project）捐贈4,500萬美元，該組織專為LGBTQ+青少年提供心理健康支援。組織執行長傑姆斯布萊克（Jaymes Black）在官方網站發聲明表示，這是崔佛計畫27年來最大的一筆單次捐款，「對組織以及我們所服務的LGBTQ+年輕族群而言，正值極為關鍵的時刻」。
崔佛計畫成立於1998年，長期提供LGBTQ+青少年全天候、24小時的心理危機支援，服務內容涵蓋出櫃壓力、性別與性傾向認同、憂鬱症以及自殺防治等議題，並設有同儕支持、公共教育與政策倡議，致力降低LGBTQ+青少年的自殺風險。
根據該組織估計，全球每年約有4,000萬名LGBTQ+青少年「曾嚴肅考慮過自殺」。布萊克坦言，即使在服務量能最高的情況下，崔佛計畫仍只能接觸到其中一小部分，這代表每年仍有數十萬名年輕人，無法獲得能救命的支持。
川普刪預算後 崔佛計畫怎麼撐下去？
根據《People》報導，史考特此次捐款，正逢川普政府去年削減對崔佛計畫2,500萬美元（約新台幣7.9億）的補助。該組織在去年指出，政府下令終止「988自殺防治熱線」中專為LGBTQ+青少年設立的專屬服務方案。布萊克當時直言，這項決定令人震驚，強調自殺防治「關乎生命，而非政治立場」。
布萊克近日接受《美聯社》訪問時透露，得知史考特捐款時，自己相當震驚，他說：「我當下真的不敢相信，甚至倒抽了一口氣。」他也在官方部落格中盛讚這筆捐款，指LGBTQ+青少年嘗試自殺的比例，是同齡族群的4倍以上，相關問題仍是當代最嚴峻的公共健康危機之一。他強調，崔佛計畫將謹慎運用這筆善款，優先強化核心心理危機服務，並加速實現一個讓每位LGBTQ+青少年，都能感受到被愛與支持的世界。
★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會，防自殺諮詢專線：1925（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980
更多鏡週刊報導
哈利王子、梅根國殤日「奔貝佐斯50億豪宅跑趴」！ 與英王室哀悼成強烈對比
貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅！大學宿舍「獨自組家具」畫面曝 媽：好心碎
台裔貴婦現身貝佐斯婚禮！3天沒睡喊值得 孫芸芸、林熙蕾都按讚
其他人也在看
１３歲少年騎單車摔１２公尺深河谷 消防垂降救援
中部中心／ 張家維 南投報導南投縣魚池鄉，18日上午，一名13歲的青少年，騎自行車行經大林橋時，不慎撞上護欄後，掉落12公尺深的河谷，約有4層樓高。消防人員架設繩索，垂降救援，所幸少年意識清楚，被救上路面送醫。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 123
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 194
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 3
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 35
假種瓜真偷木! 山老鼠租西瓜田"藏紅檜木"掩人耳目
地方中心/黃富溢 宜蘭報導假借種西瓜，實則偷漂流木。宜蘭蘭陽溪河川地，有山老鼠集團承租土地當掩護，把紅檜等高價漂流木，埋進西瓜田，再趁機挖出變賣，企圖掩人耳目。檢警追查侵占漂流木案時，還意外揪出背後黑吃黑內幕，涉嫌毆打、拘禁怪手司機。全案偵結，共18人被起訴。出動大型機具，小心翼翼，將堆積如山的高大木材，吊起運送上車，因為這裡有"山老鼠"，假借承租河川地"種西瓜"名義，實則偷取珍貴的紅檜漂流木，還再挖洞埋藏。再找司機，趁機取走變賣。高單價林木，上頭會做有記號，前年8月颱風季過後，檢警發現蘭陽溪河川，紅檜等貴重漂流木，遭人侵占變賣，於是展開追查。但調查最初，以為是一樁暴力討債事件。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「刑事局向本署主動通報，謝嫌跟劉嫌等人，疑似有私行拘禁及暴力討債，和恐嚇取財的情形，那本署成立專案小組以後，統整兩案後發現，原來就是因為一開始的，侵占貴重漂流木部分，發生了黑吃黑的情況」。搜查檢警：「蹲下」。檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元。(圖/民視新聞)檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元，後續已由林保署取回。山老鼠集團，假借要種西瓜，取得蘭陽溪河川土地使用許可，實則找怪手司機，把漂流木，埋土藏放。只是兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞，於是找來幫派分子，押人拘禁、毆打，還勒索36萬，更逼迫簽下17萬6千元本票。司機脫身後警方報案，事件才曝光。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「那全案共18名的犯嫌，全部提起公訴」。兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞。(圖/民視新聞)檢警向上朔源，將背後勢力一網打盡。如今偵結起訴，山老鼠集團，一個都逃不掉，得自己的行為付出代價。原文出處：惡劣山老鼠！宜蘭租西瓜田「藏紅檜木」 疑司機侵占還「毆打勒索３６萬」 更多民視新聞報導心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網蘑菇雲! 中國內蒙古"稀土鋼板廠爆炸" 逾80人死傷.多人失聯直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄民視影音 ・ 17 小時前 ・ 3
蒙面匪「持刀抵」搶檳榔攤 7旬闆娘超淡定「留零錢給我」｜#鏡新聞
光天化日竟持刀搶劫！案發在昨日(1/18)台南新化的檳榔攤，蒙面歹徒持刀闖入抵著婦人要她給錢，婦人為了保命配合歹徒，還淡定地跟嫌犯說「留點零錢給我找錢」，最後犯嫌搶走一萬多元。我們今天(1/19)實際找到顧檳榔攤的婦人，雖然已經77歲，但她說自己沒在怕的，因為是金門人，拿過槍、躲過子彈的！鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
不認新影片證據！台中榮總女主任再否認醫材商執刀：僅是器材修理
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。由於最近有新的影片流出，畫面顯示確實有廠商進入手術室並接觸器材，促使台中市衛生局今日再次前往台中榮總進行調查。全案目前已交由檢察官進一步釐清。不過，根據《聯合新聞網》報導，涉案之一的微創性神經外科科主任鄭文郁今日再度接受台中市衛生局約談，據了解，鄭文郁在約談中持續否認讓醫材商代刀的指控，強調廠商進入手術室的行為僅是在「修理」器材，並未執行任何醫療行為。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 59 分鐘前 ・ 11
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老
社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導持續來關心這一起蘆洲雙屍命案！死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，對人相當和善，左鄰右舍都說他們很好相處，和大家的互動也都很好，但涉嫌殺害雙親的兒子，卻讓鄰居們直搖頭，平常只會玩電腦遊戲，疑似沒有工作，都在啃老族，甚至還多次找鄰居麻煩。蔥油餅攤的老闆夫妻倆，就是新北市蘆洲雙屍命案的死者，平時在三重地區賣蔥油餅，為人相當客氣，顧客都讚不絕口。沒想到17號晚間，穿著外套、滿頭白髮阿伯，拿著便當回家之後，再也沒能走出來。民視記者王毓珺：「實際來到現場可以看到，死者夫妻的蔥油餅車還停在這邊，他們已經在這邊租屋了30多年了，平常每天早上10點，都會出門賣蔥油餅，沒想到如今卻發生憾事。」附近鄰居：「他們夫妻都很好，每天都早上就出去晚上就回來，有時候我們這邊有人要停車，跟他借(車位)，他們夫妻都很好，說你們停沒關係，晚一點的話回來他們在移開。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）附近鄰居：「他爸媽是在做蔥油餅做生意，結果他兒子下來，摩托車就跑走了啊，都沒有在互動啊。」談起夫妻檔，鄰居都直言，兩人很友善、客氣，但是涉嫌殺害他們的獨生子，卻截然不同，不光為人冷漠，甚至還逞兇鬥狠。附近鄰居：「(兒子)跑過來這邊罵我們，(兒子)很兇啊，好像兄弟那樣子啦。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）36歲的廖姓男子，平常喜歡玩電腦遊戲，疑似沒有工作，是啃老族，104年因為持有三級毒品遭裁罰，沒有結婚，但有個兒子，並不是自己在照顧。蘆洲恆德里里長李常孝：「(兒子)沒有在工作，啃老啃老那一類的，所以說人家懷疑他也是正確，因為他也沒在工作啃老。」究竟是為了什麼，才會上演人倫悲劇，狠心殺害疼愛自己的父母，一起手刃雙親的逆倫案件，令人不勝唏噓，親友們更是難以接受。原文出處：蘆洲蔥油餅攤商夫妻「身中多刀」慘死 兒涉重嫌疑無業啃老 更多民視新聞報導喪屍菸彈上路釀禍！新北三重毒駕追撞翻車 引擎起火畫面驚悚蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中LIVE／兒失聯涉有重嫌！蘆洲老夫妻身中多刀陳屍自宅 警方最新說明民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
大罷免亮票一審被判刑 趙少康回應了
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康去（2025）年726大罷免投票時，因公開亮票涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭起訴，今（20）日判決拘役55日，如易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內支付...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
涉狠心殺害父母南下逃逸 「蔥油餅夫妻」獨生子正面照曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任乩身，平時生活相當單純。而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發表留言
林宸佑案水很深？律師曝軍人「1天兵理由」扛國安法重罪？
論壇中心／董思旻報導共諜案現在燒到媒體界，中天電視台主播兼記者林宸佑因涉國安法遭羈押禁見，檢方新聞稿指出，林宸佑疑多次給付現役軍人數千至數萬元不等，再由對方將軍事情報交付給中國。律師陳又新在《台灣最前線》節目分析，記者買國防機密如果沒有報導出來，對自己有什麼好處，為何要用個人帳戶去給付？質疑背後顯然不是為了自己買的。檢警調查，涉共諜案的中士疑似因為缺錢遭中共吸收，不只拍攝手持五星旗宣誓影片，更洩露賴清德總統視察營區行程，以及漢光演習等高度機敏資料，共獲得21萬元的酬勞，而林宸佑疑似就擔任中間人的角色。對此，律師陳又新爆料，自己也遇過被國安法起訴的軍人來諮詢，對方竟然只因為「缺錢、好玩」就接受條件，痛批完全沒有敵我意識，最後恐怕面臨七年以上重罪，讓當事人懊悔也來不及。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：林宸佑涉當中共白手套？律師曝軍人「1天兵理由」被利誘 扛國安法重罪？ 更多民視新聞報導疑欠地下錢莊錢! 海軍陸戰隊中士拍"投共片"換20萬報酬中天記者林宸佑羈押禁見! 涉當「中共白手套」誘軍人洩密中天林宸佑違國安法遭羈押 白高調聲援藍噤聲民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍37刀慘死 逆子正面照首曝光
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人被發現合計遭劈砍37刀慘死，36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。而逆子廖男的正面稍早前曝光。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言