川普砍預算又怎樣？貝佐斯前妻「豪捐14億善款」！ 創27年最高紀錄

麥肯錫史考特為人低調，默默行善。（翻攝X@DougWahl1）

美國慈善家、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）的前妻麥肯錫史考特（MacKenzie Scott），近日向LGBTQ+青少年心理健康組織捐贈4,500萬美元（約新台幣14億元），創下組織成立27年來單筆最高捐款紀錄。由於善款捐贈時機，恰逢川普政府大砍預算之際，史考特的善行再度引發話題。

史考特為何再度出手？ 一次豪捐破紀錄？

史考特近日向非營利組織「崔佛計畫」（The Trevor Project）捐贈4,500萬美元，該組織專為LGBTQ+青少年提供心理健康支援。組織執行長傑姆斯布萊克（Jaymes Black）在官方網站發聲明表示，這是崔佛計畫27年來最大的一筆單次捐款，「對組織以及我們所服務的LGBTQ+年輕族群而言，正值極為關鍵的時刻」。

廣告 廣告

崔佛計畫成立於1998年，長期提供LGBTQ+青少年全天候、24小時的心理危機支援，服務內容涵蓋出櫃壓力、性別與性傾向認同、憂鬱症以及自殺防治等議題，並設有同儕支持、公共教育與政策倡議，致力降低LGBTQ+青少年的自殺風險。

根據該組織估計，全球每年約有4,000萬名LGBTQ+青少年「曾嚴肅考慮過自殺」。布萊克坦言，即使在服務量能最高的情況下，崔佛計畫仍只能接觸到其中一小部分，這代表每年仍有數十萬名年輕人，無法獲得能救命的支持。

川普刪預算後 崔佛計畫怎麼撐下去？

根據《People》報導，史考特此次捐款，正逢川普政府去年削減對崔佛計畫2,500萬美元（約新台幣7.9億）的補助。該組織在去年指出，政府下令終止「988自殺防治熱線」中專為LGBTQ+青少年設立的專屬服務方案。布萊克當時直言，這項決定令人震驚，強調自殺防治「關乎生命，而非政治立場」。

布萊克近日接受《美聯社》訪問時透露，得知史考特捐款時，自己相當震驚，他說：「我當下真的不敢相信，甚至倒抽了一口氣。」他也在官方部落格中盛讚這筆捐款，指LGBTQ+青少年嘗試自殺的比例，是同齡族群的4倍以上，相關問題仍是當代最嚴峻的公共健康危機之一。他強調，崔佛計畫將謹慎運用這筆善款，優先強化核心心理危機服務，並加速實現一個讓每位LGBTQ+青少年，都能感受到被愛與支持的世界。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會，防自殺諮詢專線：1925（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

哈利王子、梅根國殤日「奔貝佐斯50億豪宅跑趴」！ 與英王室哀悼成強烈對比

貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅！大學宿舍「獨自組家具」畫面曝 媽：好心碎

台裔貴婦現身貝佐斯婚禮！3天沒睡喊值得 孫芸芸、林熙蕾都按讚