川普破天荒! 白宮州長會議首次拒邀民主黨 艾普斯坦文件被提3.8萬次 疑曾遭勒索

近期有文件爆料稱，川普曾在艾普斯坦案資訊公開後，向調查的警方單位表示感謝，並疑似曾遭艾普斯坦勒索。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson (資料照)

[Newtalk新聞] 美國司法部日前公布艾普斯坦案相關文件，內容多次提及現任總統川普，相關話題也引發輿論熱議。雖然川普堅稱自己與艾普斯坦案無關，並持續與艾普斯坦切割，但其可能涉及相關案件的行為仍招致反對派的批評。就在此時，川普宣布將在白宮召開一年一度的州長會議，並拒絕邀請任何民主黨人士，美國政壇的對立情勢也再次受到民眾的廣泛關注。

根據《美國廣播公司新聞》( ABC News ) 報導，一位曾在 2000 年前後針對艾普斯坦進行調查的前佛州棕梠灘警察局長在接受美國聯邦調查局 ( FBI ) 專訪時指出，在 2006 年時，川普曾致電並針對警方調查艾普斯坦案一事向其表示感謝 :「謝天謝地，你們阻止了他，大家都知道他一直在做這種事」。

川普宣布將召開白宮州長會議，但拒絕邀請任何民主黨人士參與。 圖：翻攝自 @remarks X 帳號

除了對警方調查艾普斯坦的行為表示感謝外，該名前警察局長稱，川普在該次通話中曾宣稱「紐約的人都知道艾普斯坦『令人作嘔』」，並暗示警方應該聚焦針對艾普斯坦前女友麥斯威爾的調查，「她是艾普斯坦的特攻，她很邪惡，要重點盯著她」。

該報導指出，雖然川普過去曾多次公開否認自己知道艾普斯坦犯下的罪行，並強調自己早在 20 多年前就已經切斷了與艾普斯坦的聯繫，但該次通話的發生時間在警方已經公布案件相關細節的 2006 年 7 月，推測川普可能是在觀看相關報導後才做出上述言論。

X 推主「Pamphlets」也爆料稱，一份司法部公布的艾普斯坦文件顯示，在與艾普斯坦交往的數十年期間，川普似乎已經察覺艾普斯坦的邪惡本性，並可能曾經遭到艾普斯坦的勒索。

美國司法部日前公布最新艾普斯坦案文件，內容指出第一夫人梅蘭妮亞透過艾普斯坦的介紹才與川普認識，網友也開玩笑地將川普形容為「美國第一接盤俠」。 圖：翻攝自 @yanni_vision X 帳號

然而，許多反對派人士與網友卻仍對川普與艾普斯坦間的關係表示質疑。X 推主「Coinvo」表示，民主黨康乃狄克州參議員克里斯．墨菲 ( Chris Murphy ) 近期針對川普進行公開批評，強調其可能「參與了過去 25 年來最嚴重的兒童性交易事件」，「川普在相關文件內被提及了 3.8 萬次，而不是區區的 100 次或 1,000 次」。

面對民主黨人士的猛烈批評，川普也採取了反擊行動。X 推主「Remarks」指出，川普即將在白宮舉辦一年一度的州長會議，但卻拒絕邀請任何民主黨籍州長或政治人物參與，打破了白宮長期以來的傳統。

