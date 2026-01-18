川普砸一億美金佈局債券！收購案前夕敲進 Netflix、華納債券引熱議

國際中心／程正邦報導

美國總統川普花200萬美元買入Netflix、華納兄弟探索的公司債。（圖／pixabay）

美國總統川普（Donald Trump）近期提交的財務揭露文件再度引爆政壇與金融圈的話題。資料顯示，川普在去年底短短兩個月內，斥資約 1 億美元大舉進場債券市場。令人關注的是，在他敲進的標的中，包含了影視巨頭 Netflix 以及華納兄弟探索（WBD）的公司債，而這兩家公司正處於價值數十億美元的產業併購風暴中心。

精準進場？影視巨頭宣布合併前的神祕佈局

根據最新揭露的財務報告，川普在去年 11 月中旬至 12 月下旬期間，密集買入多項債券工具。其中，他分別持有 Netflix 與華納兄弟探索兩家公司合計最高達 200 萬美元的債券。巧合的是，Netflix 隨即於去年 12 月初正式對外宣布，將收購華納兄弟探索旗下的電視電影及串流事業部門。

這樁合併案預計將誕生一個佔有全美三分之一付費串流市場的「巨無霸」企業。由於該案仍需經過聯邦監管機構嚴格的反托拉斯（Antitrust）審查，而司法部（DOJ）的裁決權力握在政府手中，總統在敏感時機持有相關企業債券，不可避免地引發外界對於「內線消息」或「行政干預」的質疑。

派拉蒙高價現金出手，Netflix併購華納仍未定。（圖／達志／美聯社）

廣泛撒網：投資版圖橫跨市政與傳統產業

除了爭議性的串流巨頭債券，川普這筆一億美元的資金流向相當多元：

* 市政債券：投資主力分佈於各地的學區、公用事業、地方政府及醫療機構債券，顯示其避險與獲取穩定利息的策略。

* 大型企業債：除了影視產業，還包括航太龍頭波音（Boeing）、能源巨頭西方石油（Occidental Petroleum）以及汽車大廠通用汽車（GM）。

批評者指出，這些產業如能源與航空，多數深受政府法規與補助政策影響，總統身為決策者卻同時身為債權人，潛在的利益衝突不言而喻。

白宮強調，川普所有的交易決策皆由具備法律防火牆的「獨立資產管理人」全權執行，以符合倫理規範。（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

白宮回應：全權委託操作，總統無權干預

面對排山倒海的質疑，白宮官員與資產管理人迅速出面澄清。官員向《好萊塢報導》強調，總統的個人投資組合採「複製市場指數」的被動式策略，旨在反映整體經濟表現，而非挑選特定個股。

官員更嚴正聲明：「無論是川普總統本人或其家人，均無法指示、影響或干預任何投資標的的買賣時點。」所有的交易決策皆由具備法律防火牆的「獨立資產管理人」全權執行，以符合倫理規範。

政治變數：川普公開砲轟「文化接管」

有趣的是，即便持有債券，川普在政治立場上似乎並未對併購案展現友善。他近期在社群平台轉發了一篇題為《阻止 Netflix 的文化接管》的文章，對這項交易表示憂慮。這讓外界猜測，這樁併購案在司法部的審查之路可能充滿變數，究其原因是總統真的在意反托拉斯法，還是單純的政治表態，仍有待觀察。

