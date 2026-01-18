川普砸1億鎂買「兩公司」美債爆利益衝突 進場時機、佈局一次看

美國總統川普花200萬美元買入Netflix、華納兄弟探索的公司債。（圖／pixabay）

串流巨頭Netflix去年12月初宣布，收購華納兄弟探索（WBD）旗下的電視電影及串流事業部門，美國總統川普最新財務揭露資料顯示，他在去年11月中旬至12月下旬期間，持續敲進約1億美元的市政債與公司債，其中包括兩家公司合計最高達200萬美元的債券。

根據《路透》報導，川普此次投資的大多數為市政債，來源涵蓋各地城市政府、地方學區、公用事業單位與醫療機構。不過同時也買進多家企業的公司債，包括波音、西方石油以及通用汽車。

廣告 廣告

這些投資部分持股來自於可能受惠於川普政府政策下的產業，也因此再度引發外界對潛在利益衝突的質疑。不過一名白宮官員向《好萊塢報導》表示，總統的投資組合是為了複製既有市場指數，「無論是川普總統本人或其家人，都無法指示、影響或干預投資標的或買賣時點，所有投資決策皆由獨立的資產管理人全權負責。」

產業分析師預估，合併後的 Netflix-華納兄弟探索將占有約3分之1的美國付費串流市場，成為全美最大的串流業者。任何併購案仍須經美國監管機構批准，監管機構正受到各界壓力，要求將此案視為頂級反托拉斯案件處理。

川普曾公開表示，自己將會對此發聲，其司法部預計將主導對合併案的審查與挑戰。不過，川普之後也轉發了一篇嚴厲批評Netflix、華納兄弟探索交易的文章，標題為《阻止Netflix的文化接管》。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

領養小孩竟發現是「丈夫親生的」 人妻崩潰離婚

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購