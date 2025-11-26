川普砸800億美元重振核電 日本5500億投資助攻AP1000反應堆

美國總統川普宣布價值800億美元的「核電復興計劃」。圖為西屋電氣公司AP1000大型反應堆。 圖：翻攝「X」@WECNuclear

[Newtalk新聞] 美國媒體《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）報導，總統川普（Donald Trump）宣布一項價值800億美元的「核電復興計劃」，透過與西屋電氣公司（Westinghouse Electric）等企業合作，大舉建造AP1000大型反應堆，以扭轉美國核電業長年停滯局面，將其從過去的「反面教材」轉變為可靠的清潔能源主力。這項宏大投資的部分資金，將來自日本對美國關鍵基礎設施的5500億美元承諾，標誌美日貿易合作邁向新高峰。

根據白宮發布的訊息，這項戰略夥伴關係由美國商務部主導，與加拿大企業Cameco及Brookfield Asset Management合資，預計在全美興建多座AP1000反應堆，總投資至少達800億美元。川普強調，此舉不僅滿足人工智慧（AI）及資料中心爆發性電力需求，更強化美國能源獨立，減少對化石燃料依賴。AP1000技術以被動安全系統聞名，與傳統核電廠最大的不同之處，是能在「完全斷電、斷水、且無人操作」的情況下，依然靠自然力量（重力、對流、蒸發）自動冷卻反應堆，至少72小時以上不發生爐心熔毀。

此計劃源自美日貿易協議，日本前首相石破茂10月訪美時，重申將在川普任內注入5500億美元，用於美國鐵路、港口及能源基礎設施，其中核電佔比重大。分析人士指出，這不僅刺激西屋等本土企業復甦，更有助美國在全球核電競爭中領先中國與俄羅斯。批評者則憂心環境衝擊及成本超支，但川普政府預測，至2029年，此計畫將創造數萬就業機會，並貢獻全美10%以上的核電產能。

