川普硬吞格陵蘭「掀歐洲怒火」 退役中將：北約恐被美國毀掉

美國總統川普再度拋出震撼彈，強硬表態要買下格陵蘭，並於17日宣布對包括丹麥、英國在內的8個歐洲國家課徵10％關稅，引發歐洲全面反彈。法國總統馬克宏痛批此舉「不可接受」，歐盟亦火速排定18日召開緊急會議，已有歐盟議員提議暫緩批准對美商品零關稅措施。對此，退役中將帥化民18日就表示，美國與丹麥同屬北約成員，若盟邦之間爆發衝突，形同自毀北約，「這才是歐洲真正擔心的事」。

針對川普以「國家安全」為由要求取得格陵蘭主權，退役中將帥化民18日在中天節目《前進戰略高地》中直言，整起風波本質上是美國與歐洲內部的矛盾，卻讓中俄坐收漁利。他指出，圍繞格陵蘭的爭議，實際參與者只有美國、格陵蘭、丹麥與歐盟，中國大陸與俄羅斯根本沒有涉入，「卻被川普拿來當藉口」。

帥化民分析，丹麥與挪威派遣軍事人員駐守格陵蘭，並非為了對抗美國，而是替北約防堵潛在威脅，避免聯盟體系遭破壞。美國與丹麥同屬北約成員，若盟邦之間爆發衝突，形同自毀北約，「這才是歐洲真正擔心的事」。他認為，美方如今不是去打假想敵，而是把矛頭對準盟友，「等於親手在拆北約」。

對於美國主張必須掌控格陵蘭的四大理由，帥化民逐一駁斥。首先，美方稱若不出手，中俄將染指格陵蘭，但迄今未見中俄有任何實質動作或戰略論述，前提即告失效。其次，美國以飛彈最短路徑涉及國安為由欲全面取得該地，但實際上只需擴建雷達與攔截系統即可，無須購島。

第三，美方看中當地稀土資源，但格陵蘭位處凍土帶，開採難度高、成本龐大，後續精煉亦非短期可行。第四，華府聲稱可藉此阻斷中國大陸布局北極航道，然而北冰洋航線至今仍受氣候限制，多數時段無法通行，「這只是美國的政治假想」。

帥化民總結，川普高舉國安大旗，卻缺乏實質戰略基礎，不僅挑起歐美對立，也讓北約體系面臨空前壓力，「最後真正開心的，反而是旁邊看戲的中俄」。

