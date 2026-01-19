川普硬要格陵蘭 美歐關稅戰再起 ？

在美國總統川普以關稅施壓、逼迫歐洲接受「收購格陵蘭」構想之際，歐洲態度明顯轉趨強硬。路透社報導，歐盟成員國將於周四召開緊急會議，研議反制選項，其中包括對來自美國、總值930億歐元的商品加徵關稅。這套關稅清單原本是歐盟為報復川普「對等關稅」所擬定，在與美國達成貿易協議後，暫緩6個月，若不再延長，將於2月6號自動生效，為跨大西洋關係再添變數。

丹麥、英國、法國、德國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭8國，周日發表聯合聲明，堅定支持丹麥與格陵蘭人民，並警告 關稅威脅將破壞跨大西洋盟友關係。

廣告 廣告

丹麥國際研究所資深研究員 桑德高：「以徵收關稅來威脅，其動機僅僅是想從美國的盟友獲取領土，這完全史無前例 也相當離譜。」

美國總統川普宣布自 2 月起對8國輸美商品加徵 10% 關稅，若格陵蘭收購無進展，6 月將提高至 25%；面對此舉，歐盟各國除強烈反彈外，也在評估報復方案。

丹麥國際研究所資深研究員 桑德高：「各國政府意識到現在必須踩煞車，必須畫清界線，否則威脅永遠不會停止，我們必須以反制與強硬回應 。」

路透社報導，歐盟成員將於周四（122）召開緊急會議，其中一個討論選項是，對來自美國的930億歐元商品加徵關稅。歐盟2025年為報復川普的對等關稅，而擬定這套關稅方案，原定2025年8月7號實施，但在生效前兩天與美國達成貿易協議，因此暫緩6個月。若暫停期間未延長，將在2月6號自動生效。

丹麥國際研究所資深研究員 桑德高：「歐盟如果願意，完全有能力強力反擊，這將重創歐洲經濟，也會重創美國經濟，川普的挑戰在於期中選舉即將到來，如果美國陷入比現在更嚴重的，經濟衰退或動盪，對他來說無疑是雪上加霜。」

面對川普以關稅逼迫格陵蘭收購的策略，歐洲展現前所未有的團結與強硬，是否轉向經濟反制，將考驗跨大西洋盟友的未來關係與談判策略。

更多 大愛新聞 報導：

花蓮新城北埔廳舍 挖出史前遺址

蟻蝕梁柱 專業修繕老屋重生

