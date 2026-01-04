川普示範「教科書級斬首行動」 邱毅：伊朗是下個目標

前立委邱毅認為，美國制裁委內瑞拉後下一個目標是伊朗。資料照，呂志明攝



美國3日以打擊毒品犯罪名義突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻欲審判，再次展現美國總統川普雷厲風行作風，國際也為之震撼。前立委邱毅今（4日）在臉書上直言委國軍事非紙糊的，因此美軍這場堪稱教科書級別斬首行動，精準程度令人膽寒，他推測，美國下一個可能的目標是石油大國伊朗。

邱毅今日在臉書上提到美軍攻破委內瑞拉軍事防禦一事，他提到，委內瑞拉並非小國，前總統查維斯（Hugo Chavez）到現任的馬杜洛，一直是中南美洲的反美核心，擁12萬國防兵、100多萬民兵，再加上是全球石油供應大國，實力不容小覷。

他認為，川普在加勒比海陳兵三個月，很多人笑美軍紙老虎，不敢打，但前天（2日）晚上到昨天凌晨是滿月夜，美國CIA結合內鬼得到精準情報，抓準馬杜洛行蹤，先對首都加拉加斯進行飽和攻擊，把委內瑞拉防空系統打個措手不及，然後三角洲特種部隊閃電出擊，在飽和攻擊掩護下的低空飛行，委內瑞拉的雷達系統沒偵查到7架直升機加上84名特戰隊員，助攻美軍生擒馬杜羅夫妻。

邱毅直言，美軍對委國這場破防戰堪稱是「教科書式的斬首行動」，有些人看了一定心驚膽寒。提及自此，中國也有類似的特戰部隊，傳言說比美軍厲害，且極其神秘，外界連具體名稱都不知道。

針對馬杜洛的未來命運，邱毅認為，美國指控他是販毒頭領，委內瑞拉是毒品販賣中心，大量毒品妨害美國國家安全，既然現在被逮捕了，他只剩兩條路：一是俯首認罪，有做的沒做的都認了，保住一條命，二是堅持下去絕不屈服，沒做的矢口否認，最後被美國處死。

邱毅感嘆，川普下令逮捕馬杜洛夫妻，可說是本屆上任後第一場勝利，為中期選舉大大加分，至於被批評戰爭罪反人類罪，川普信奉勝者為王，根本不在乎。

邱毅推測，美國接下來會在委內瑞拉扶持傀儡政權，讓委國成為美國附庸，「川普昨天公開警告哥倫比亞總統裴卓，要他小心點，顯然川普在殺雞儆猴，震懾其他國家。」

至於接下來川普鎖定搞垮的對象，邱毅認為是另一個石油大國伊朗，為此，美國先實施經濟制裁讓伊朗爆發嚴重的經濟危機，目前貨幣貶值56%，通貨膨脹率43.5%，青年失業率19%，「在美以的主導下，抗議人潮擁上街頭，與安全部隊出現流血衝突，哈梅內依政權危險了。」

