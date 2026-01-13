川普示警科技巨頭AI用電請自己付! 陸行之：有利電力能源廠

2026年1月13日，美國總統川普在密西根州「底特律經濟俱樂部」發表演說。路透社



川普示警AI科技巨頭AI用電請自己買單! 知名半導體分析師陸行之表示，電力費用雖然佔數據中心的投資成本低，但的確佔到數據中心運營成本的40-60%，川普要求數據中心負擔電力費用的發展，對電力能源公司是更有利的，尤其是能跟各大數據中心深度綁定合作及能快速擴充的電力能源公司。

川普12日在社群媒體發文表示，微軟將宣布相關措施，確保在因應AI需求、興建更多資料中心時，美國民眾不會面臨電力費用上漲。他絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。美國政府正與美國主要科技公司合作，要求他們對美國人民做出承諾，未來幾周將有許多消息可以宣布。

廣告 廣告

陸行之指出。預期電力能源公司將對數據中心客戶額外訂價，不會像過去因為考量民生電價漲價壓力而壓低整體電價漲幅。

陸行之也分析，電力費用雖然佔數據中心的投資成本低，但的確佔到數據中心運營成本的40-60%，這其中包含IT設備用電及冷卻系統（HVAC）用電，電力費用漲價長期而言對數據中心獲利有影響，所以能在數據中心附近建立的低價核能公司更有利，小型模組化反應爐還要等到2030年才有機會。

更多太報報導

美中太空競賽戰略揭幕！謝金河：低軌道衞星將成資本市場熱門題、7檔出列

記憶體暴漲如何因應？ 技嘉葉培城：三大原廠長單護體 對伺服器出貨成長有信心

技嘉旺年會登場！ 葉培城抱怨「技嘉13倍本益比不合理」 宣示今年仍將大幅成長