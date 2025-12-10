川普票倉不保？佛州邁阿密變天 民主黨時隔30年贏市長寶座

2025年12月9日，美國民主黨人希金斯贏得佛羅里達州邁阿密市長寶座，與支持者共同慶祝勝選。美聯社



美國「陽光之州」佛羅里達州向來被視為總統川普贏得去年大選的大本營，但民主黨人希金斯週二（12/9）擊敗川普支持的共和黨候選人，順利當選佛州核心選區的邁阿密市長，成為近30年來首位代表該黨執政的市長。

在這座以西語裔人口居多的城市，邁阿密市長選舉投票結束不到一小時，美國有線電視新聞網（CNN）與美聯社隨即宣布希金斯（Eileen Higgins）勝選，最終她以18個百分點領先共和黨籍對手龔薩雷茲（Emilio Gonzalez）。

路透社指出，邁阿密市長選舉通常不會引起全國關注，但今年的選戰因成為檢驗川普（Donald Trump）政治票倉選民心態的關鍵指標，而躍升為全國焦點。

希金斯的壓倒性勝利，也為民主黨上月一連串勝選增添動能，削弱共和黨在2026年期中選舉維持國會過半數優勢的希望，這讓共和黨加劇憂慮，即2024年川普從民主黨手中爭取到的西語裔族群支持，是否已經開始動搖。

61歲的希金斯是自1997年以來首位贏得當地市長選舉的民主黨人，還是首位女市長，更是自1990年代以來首位當選的非西語裔候選人。她在臉書聲明中未提及勝選的全國性意義，僅強調此結果「為地方層面多年來的混亂與腐敗翻開新頁」。

邁阿密隸屬邁阿密戴德郡（Miami-Dade County），人口約48.7萬，其中多為西語系國家後裔。而週二的選舉結果表明，共和黨在邁阿密戴德郡的實力有所減弱。

《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）指出，邁阿密戴德郡許多傳統上傾向左翼的西語裔選民在去年轉投川普陣營，此現象與全國趨勢一致，這幫助川普在2024年總統大選中贏得該郡55%選票。

