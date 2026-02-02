「川普票倉」德州選區敲警鐘 民主黨人大勝14％奪州參議院席位

2026年1月31日，代表民主黨角逐德州參議員的雷梅特宣布勝選，成功翻轉傳統上由共和黨把持的選區。美聯社



美國民主黨人雷梅特在上週六（1/31）的特別選舉中，成功翻轉德州一個長期由共和黨掌控的州參議院選區，這項勝利延續了美國總統川普去年重返白宮以來，民主黨在全美各地接連爆出的意外勝選紀錄。

值得注意的是，川普（Donald Trump）去年曾以17個百分點的優勢，在沃思堡（Fort Worth）選區勝出。川普週日（2/1）在佛州海湖莊園強調，這場德州的地方選舉與他無關，立即與此次選舉失利撇清關係。

但美聯社指出，就在選前一天，川普還在自家社群平台盛讚共和黨候選人旺布甘斯（Leigh Wambsganss），宣稱她將是「傑出的候選人，並獲得我100％支持」。隨後他再發布一篇長文，呼籲德州選民踴躍投票，稱讚旺布甘斯是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的「堅定支持者」。

儘管獲得強力背書，旺布甘斯仍在沃思堡選區敗給身為勞工領袖的空軍退伍軍人雷梅特（Taylor Rehmet），後者將接任空缺的州參議院席位至明年1月初。在幾乎所有選票完成清點後，雷梅特以超過14個百分點的優勢領先。

雷梅特向支持者表示：「這場勝利屬於每一位辛勤工作的普通民眾」。旺布甘斯則將投票率下滑歸咎於週末的暴風雨，「民主黨人充滿活力，太多共和黨人則選擇呆在家裡。」

報導指出，雷梅特的勝選，延續民主黨在近期選戰中屢創佳績的紀錄。去年3月，民主黨在賓州一個百年來未曾掌控的選區勝出後，直至11月，從緬因州到加州的選戰中，民主黨候選人的得票率皆佔據領先地位。

德州共和黨籍副州長派翠克（Dan Patrick）稱選舉結果是「對全州共和黨人的警鐘」，呼籲選民絕不能掉以輕心，「我們將以嶄新的決心奮起反擊，並在11月奪回這個席位。」

