川普祭三千美元 鼓勵非法移民年底前自願離美

美國國土安全部祭出三千美元獎金以及一張返回原籍國的機票，鼓勵非法移民在年底前自願離境。川普打擊非法移民力道不減，CNN也得以一窺邊境巡邏隊受訓過程，川普政府大力提供資金提升邊境巡邏效率，不少民眾擔心，他們遭抓走的親友無法在耶誕節與他們團聚。

深夜美國移民局人員，確認非法移民身分挨家挨戶抓人，不過國土安全部在22日最新宣布，有自願在年底前離境的非法滯留者，可直接拿到三千美元等於九萬五台幣，美國政府甚至還加碼一張，飛回原籍國的機票。

被捕移民家屬說：「我盡量不去想，快要過耶誕節，雖然房子都裝飾好了，我還是希望他能在耶誕節前回家。」原本應該在耶誕節團聚，親友卻被抓進看守所裡，讓民眾很難過，而川普政府大撒錢，也像在告訴移民別吃軟不吃硬，遣返行動只會力道大增。

CNN記者David Culver說：「這是晨間檢閱，現場有大約1100人。」記者VS.邊境巡邏員教官Jared Ashby說：「今年學生人數隨時可能達到，1700到1800人，(會是破紀錄新高嗎)，會是破紀錄新高。」CNN罕見獲得批准，一窺美國邊境巡邏隊受訓過程，邊境巡邏隊人員說：「感覺到飄移了，(厲害吧)。」

從開車巡視搜索逮人射擊，每項訓練都不落下，使用的還是由川普大而美法案資金，汰換的更新更精準設備，成功結訓的巡邏隊人員，還能再得到一萬美元獎金，對剛出社會急著找工作的年輕人而言，是絕佳機會，入伍申請比2024年多七成，CNN也發現現役巡邏隊人員，有五成都是拉丁裔。

記者VS.新進巡邏隊學員Juan Peralta說：「(你幾歲)，20，(你20歲)，對。」當然作為拉丁裔的邊境巡邏員，在川普政府大力掃蕩移民行動下，備受來自同鄉的責難，邊境巡邏員說：「我們知道你想為家人尋求美好未來，但你想靠非法方式達成，只會面臨坐牢和送命風險。」

德州拉丁裔民眾說：「有些被抓，或出庭受審的人，其實就是在等申請通過，以正確方式成為公民的人。」而在美國邊境安全，以及尋求庇護的移民處境前，如何保護社區民眾，和兼顧人道主義，成為美國邊境巡邏員，當前最困難課題。

