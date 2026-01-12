川普祭出就職週年震撼彈 信用卡利率擬定10上限

【緯來新聞網】美國總統川普於 1 月 9 日提出呼籲，擬自 2026 年 1 月 20 日起實施為期一年的信用卡利率 10％ 上限。旨在減輕全美持卡人的利息負擔，解決現行 20％ 至 30％ 高利率環境所造成的債務壓力。

（圖／達志影像）

然而，該提案在金融界引發劇烈震盪。包括美國銀行家協會（ABA）與銀行政策研究所在內的五大金融團體發表聯合聲明，警告 10％ 的利率上限將導致信貸供應大幅下降。聲明指出，現行利率係基於市場風險定價，若強行設置低上限，銀行業者為轉嫁風險，恐不得不大幅縮減信貸額度，或直接註銷高風險客戶的卡片。此舉不僅無法減壓，反而可能迫使依賴信貸的弱勢族群轉向受監管較少、借貸成本更高的替代管道。



此外，市場專家分析，此類涉及金融體系重大變革的措施，通常需要國會批准方具法律強制力，行政部門單方面的呼籲在實務執行上仍具高度不確定性。目前，包含摩根大通與花旗集團在內的主要發卡銀行尚未正式置評，全球金融市場正密切觀望該計畫的具體配套與後續法律發展。

