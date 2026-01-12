2026金球獎得獎名單／甜茶擊敗李奧納多奪影帝 《獵魔女團》成功拿下「最佳原創歌曲」

【緯來新聞網】影壇年度盛事「第83屆金球獎」頒獎典禮於台灣時間今日（12日）上午盛大登場。本屆頒獎典禮由喜劇演員妮基·葛拉瑟（Nikki Glaser）主持，現場星光熠熠，更邀請到BLACKPINK成員LISA擔任頒獎嘉賓，引發高度話題。電影類部分，「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉《橫衝直闖》擊敗強敵李奧納多·狄卡皮歐，奪下音樂及喜劇類影帝；而名導保羅·湯瑪斯·安德森的《一戰再戰》則橫掃劇本、女配角等多項大獎，成為全場焦點。

「甜茶」提摩西·夏勒梅奪下音樂及喜劇類影帝。（圖／翻攝自金球獎X）

在競爭最激烈的「音樂及喜劇類最佳男主角」中，提摩西·夏勒梅憑藉在桌球賭徒傳記片《橫衝直闖》中的精湛演出，成功擊敗了《一戰再戰》的李奧納多及韓國影星李炳憲。他在領獎時特別感謝導演與工作人員，更罕見在台上甜蜜放閃，感謝女友凱莉·珍娜（Kylie Jenner）在拍攝期間的支持。而「音樂及喜劇類最佳女主角」則由蘿絲·拜恩（Rose Byrne）以《媽的踹爆你》擊退艾瑪·史東等勁敵奪得。

名導保羅·湯瑪斯·安德森的《一戰再戰》則橫掃劇本、女配角等多項大獎。（圖／翻攝自金球獎X）

賽前獲得9項提名領跑的《一戰再戰》展現強大氣勢，導演保羅·湯瑪斯·安德森親自抱走「最佳劇本獎」。演員方面，堤亞娜·泰勒（Teyana Taylor）憑該片奪得「最佳女配角」，她在台上激動落淚，表示此獎對於非裔演員意義重大。此外，「最佳男配角」則由瑞典老牌男星史戴倫·史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）以挪威電影《情感的價值》拿下。

〈Golden〉創作人的Ejae上台頒獎激動落淚。（圖／翻攝自金球獎X）

《Kpop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉。（圖／翻攝自金球獎X）

影集類部分，劇情類影集最佳男主角由《匹茲堡醫魂》的諾亞·懷利（Noah Wyle）奪下；音樂或喜劇類影集則由老將珍·史瑪特（Jean Smart）憑《天后與草莓》再度蟬聯視后。喜劇男星塞斯·羅根（Seth Rogen）也以《片廠風雲》獲得音樂或喜劇類最佳男主角獎。值得一提的是，Netflix熱門大片《Kpop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉在眾多勁敵中脫穎而出，勇奪「最佳原創歌曲」，展現強大的文化影響力。

