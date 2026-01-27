川普祭南韓25%關稅！ 盼「不要有變數」賴清德喊話藍白：勿焦土政策

總統賴清德。資料照



美國總統川普在台灣時間27日於社群媒體點名南韓遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%，引發國際關注。對此，總統賴清德今天（12/27）接受民視專訪時說語重心長表示「我們希望不要有變數」，並喊話藍白不要「焦土政策」。

賴清德今接受《民視》專訪，今晚播出，《民視新聞網》中午搶先公布部分精華內容，針對川普提高南韓關稅，賴清德表示「我們希望不要有變數」，強調台灣在與美國進行關稅談判時，真的花了非常大的功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出了這個方案，最後終於獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。

賴清德指出，在談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的；而在國際上，南韓也十分焦急，等於也是看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明台美談判「是成功的」。

賴清德強調，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持。他說，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德回應，雖然目前美方還沒有給一個確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台灣、美國雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作。

