川普祭南韓25%關稅！賴清德喊話藍白：挺台美關稅「勿焦土政策」

美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車、木材、藥品及其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實協議的立法程序。對此，賴清德總統接受民視節目訪問時特別向藍白喊話，希望國會支持，不要產生變卦。他並強調，「不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。

美國總統川普宣布，由於南韓國會遲遲未批准雙方的歷史性貿易協定，因此決定將針對南韓進口的汽車、木材及藥品等產品，從原本15%關稅調到25%，

對此，賴清德在接受民視政論節目《台灣最前線》專訪時表示，不希望有變數，因為這次談判團隊，真的花了非常大的工夫，做了非常多的準備，也跟產業界大家共同提出了這個方案，對美投資的這些方案，也得到很好的成果，希望國會能夠支持，不要有產生變卦，「國會如果再遲遲不通過，美國是很可能就15%又會提高到25%甚至更高」。



賴清德並表示，談判完成之後，台灣的股市就突破32000點了，所以表示這次的談判股市反應是正面，然後企業界反應也是正面的，韓國很焦急，等於也是看好台灣這次的談判結果，中國跳腳，這也可以看得出來，表示台灣跟美國這個談判是成功的。



賴清德指出，他希望不管從哪個角度來看，希望在野黨能夠支持，他常講「不看僧面看佛面」，因為人民還是最重要，產業界還是最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。



賴清德強調，把國防特別預算都堵掉了，置台灣國家安全於不顧，如果又把這個談判的成果又給推翻了，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

