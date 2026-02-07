川普祭石油封鎖 古巴公布燃油配給計劃應對

在美國採取行動試圖切斷對古巴的石油供應之際，古巴政府6日公布一項範圍廣泛的計畫，將保護基本公共服務並實施燃料配給，明確展現對抗華府壓力的立場。

這是自美國總統川普(Donald Trump)威脅，任何向古巴出口燃料的國家，其輸美產品將被加徵關稅以來，哈瓦那首度宣布燃料配給措施。

多名政府部長表示，相關措施將確保關鍵部門的燃料供應，包括農業生產、教育、供水、醫療與國防。

古巴商業部長培瑞斯-奧利瓦(Oscar Perez-Oliva)在說明政府計畫細節時，語氣強硬。他在一個電視新聞節目中表示：「這既是機會也是挑戰，我們毫不懷疑能夠克服。我們不會垮掉。」

廣告 廣告

培瑞斯-奧利瓦指出，政府將為觀光與出口產業提供燃料，包括享譽全球的古巴雪茄，以確保取得外匯，為其他基本計畫提供資金。他說：「如果沒有收入，我們就無法渡過這個局面。」

他補充說，燃料配給短期內不會影響國內與國際航班，但在供應恢復正常前，駕駛人加油時將面臨限量。

哈瓦那表示，將確保港口運作並為國內運輸提供燃料，以保護這個島國的進出口部門。

培瑞斯-奧利瓦也宣布一項深具雄心的計畫，將種植20萬公頃稻米，以滿足「相當一部分的國內需求」，但他也坦言，燃料短缺將迫使古巴在灌溉上更加依賴再生能源，並回到以畜力耕作為主。

教育部長阿里亞特內(Naima Ariatne)表示，托嬰中心與小學將維持實體上課，但中學與高等教育機構將實施混合教學制度。她說：「我們的優先事項，是讓小學持續開放。」

高層官員也指出，醫療體系同樣列為優先保障對象，將特別著重急診服務、產房與癌症治療計畫。