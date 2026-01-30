川普祭能源版「連坐法」！誰供古巴石油就課誰關稅 墨國挫咧等：憂被波及

川普下重手，表示誰供應石油給古巴，就對該國家徵收報復性關稅。（翻攝自臉書@The White House）

美國總統川普於29日再度發動猛烈外交攻勢，宣布簽署一項基於「國家緊急狀態」的行政命令，威脅要對任何向古巴供應石油的國家徵收報復性關稅。雖然該命令目前尚未具體標記關稅稅率或特定制裁名單，但其警告意味濃厚，顯示川普政府正將貿易關稅作為地緣政治武器。川普近期在多次場合強調古巴政權即將崩潰，並試圖藉由切斷其僅存的能源動脈，迫使領導層走向談判桌或面臨政權更迭。

委內瑞拉斷供、墨西哥動搖 古巴陷入空前斷電危機

根據《路透社》報導，隨著美軍本月稍早對委內瑞拉前總統馬杜洛發動致命突襲並將其逮捕，古巴長年的能源盟友已徹底失能。原本委內瑞拉是古巴最主要的石油來源，但在政局變天後，供油與資金往來已完全中斷。

近期接手成為頭號供油國的墨西哥也開始面臨極大壓力。根據路透社掌握的獨家訊息，墨西哥政府正嚴肅評估是否繼續向古巴發貨，主因是擔心遭到川普政府的關稅報復。若墨西哥最終選擇縮手，古巴將面臨前所未有的能源孤立狀態。

哈瓦那官方嚴正回擊 痛批美方欲令社會全面癱瘓

面對美方的步步進逼，古巴政府透過國營媒體發表措辭強硬的聲明。古巴官方指出，這項行政命令不僅是針對政權，更是對古巴人民的全面窒息，可能導致島上的電力供應、農業生產、供水系統甚至醫療服務徹底癱瘓。

古巴聲明稿中更以「種族滅絕」一詞形容川普的政策，指控美方毫無道德權威強加協議。古巴總統狄亞斯-卡奈則重申，古巴絕不會在威脅下低頭。

