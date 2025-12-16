川普祭重稅成「紙老虎」？台銷美商品4成豁免關稅

美國總統川普多次高調宣稱將對進口商品課徵重稅。（圖／東森新聞）





美國總統川普多次高調宣稱將對進口商品課徵重稅，甚至揚言對晶片與半導體產品課徵高達 100％ 的關稅。不過，外媒近日揭露，相關關稅政策實際執行後漏洞百出，超過一半的進口商品獲得豁免，川普的強硬關稅政策也因此被形容為「紙老虎」。

根據外媒統計，美國進口商品中，有超過半數未受到緊急關稅影響，金額至少達 1.7 兆美元。其中，台灣輸美商品更有約 42％獲得豁免，實際需要課稅的比例僅約 23％，是美國所有主要貿易夥伴中最低的。日本與南韓的課稅比例也低於三成，相較之下，加拿大、中國、印度與越南，則有超過五成商品需被課徵關稅。

豁免品項涵蓋範圍廣泛，包括半導體電子材料、關鍵礦物、工業用料，以及牛肉、咖啡、香蕉等民生消費品，顯示美國在實際執行關稅政策時，仍須顧及國內供應與需求結構。

亞太工商總會執行長邱達生分析，川普在推動對等關稅前，並未充分評估美國國內對各類商品的供需情況。由於美國本身多處於需求端，試圖透過關稅政策重振供應鏈，短期內恐難以奏效。

此外，美國積極布局人工智慧與半導體產業，欲打造「晶片帝國」，仍高度仰賴台灣的關鍵角色。美方計畫與輝達、蘋果、微軟等科技巨頭合作，招募約千名具備軟體、AI、網路安全等專業的工程師與技術人才，年薪上看新台幣 600 萬元，組建所謂的「科技部隊」，而相關技術與人才培訓，仍需仰賴台灣協助。

邱達生指出，美方也逐漸意識到，在高科技與高階晶片製造領域，台灣扮演著無可取代的關鍵角色。

整體而言，川普雖高舉關稅大旗、態度強硬，但實際政策卻大幅開放豁免，顯示在推動 AI 與先進科技發展的現實需求下，美國仍難以脫離對台灣關鍵技術的依賴。

