川普祭關稅強取格陵蘭 丹麥首相：歐洲不會被勒索

丹麥總理佛瑞德里克森談到格陵蘭問題時說，歐洲不會被勒索。

丹麥總理佛瑞德里克森表示，歐洲不會被勒索，她和其他歐洲領導人還在權衡，如何應對美國總統川普對格陵蘭島徵收關稅的威脅。（戚海倫報導）。

美國總統川普堅稱，格陵蘭島對美國安全至關重要，並且不排除武力奪取格陵蘭的可能性，這項舉動招來廣泛批評。英國廣播公司BBC報導，面臨川普關稅威脅的歐洲國家發表聯合聲明，表示川普的計畫有可能引發「危險的螺旋式下滑」。

聲明中指出，關稅威脅破壞了跨大西洋關係，並且重申他們與丹麥王國和格陵蘭人民完全團結一致。這些國家強調，作為北約軍事聯盟的成員國，它們「致力於加強北極安全，將此視為跨大西洋的共同利益」。聲明中也說，我們隨時準備在主權和領土完整原則的基礎上展開對話，我們堅定支持這些原則。

丹麥總理佛瑞德里克森透過社群平台表示，我們希望合作，我們並非尋求衝突的一方。我很高興看到歐洲大陸其他國家發出一致的信息：歐洲不會被勒索。她還說，正因如此，我們更應該堅定捍衛締造歐洲共同體的基本價值。