川普祭關稅強取格陵蘭 黃金白銀ETF瘋漲飆新高

美國總統川普對外動作頻繁，近日針對取得格陵蘭加大施壓力度，開盤貴金屬ETF19日再度大漲，期元大S&P黃金正2(00708L)、期元大道瓊白銀(00738U)、期元大S&P黃金(00635U)分別上漲3.16%、2.74%、1.59%，股價同步創下新高。

法人分析，貴金屬ETF熱度持續高居不下，除了基本面的去美元化的情勢並無趨緩，題材面更是火上加油，川普政策手段包括干擾聯準會獨立性、突襲委內瑞拉、要求取得格陵蘭等，都增加黃金做為避險資產的配置價值。

目前包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐和新對沖基金之王格里芬（Ken Griffin），都建議投資人把黃金加入投資組合，未來有機會成為推動黃金下一波漲勢的重要原因。

不僅機構呼籲擁抱黃金，知名市場評論員彼得·希夫 (Peter Schiff)直言美國面臨債台高築，建議投資人可轉黃金、白銀貴金屬進行避險。

連結黃金、白銀ETF，期元大S&P黃金正2(00708L)、期元大道瓊白銀(00738U)、期元大S&P黃金(00635U)漲勢延綿不絕，在結束歷史性大漲的2025年，今年以來已分別上漲15.4%、7.6%、29.4%。00738U更因為白銀供給短缺，漲幅奪下全市場ETF之冠。

法人表示，在川普變化莫測的政策風險下，2026年貴金屬絕對是資金配置的焦點，建議投資人可透過國內投信所發行的相關貴金屬ETF進行布局，在已持有的核心部位(股、債)中加入期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)。

