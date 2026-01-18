川普祭關稅逼賣格陵蘭 德智庫揭真正目的

▲美國總統川普放話要對歐洲多國加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止，引發歐盟及多個國家反彈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。此舉引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐洲聯盟（EU）反彈。德國智庫則分析，川普對北約國家祭出關稅威脅，目的在分化歐洲。

川普17日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，自2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國的商品加徵10%關稅。他在文中指出，若未能就美國購買格陵蘭達成協議，這些關稅將在6月1日調升至25%

針對川普祭出的關稅施壓，英國、法國等多國領袖第一時間強硬回應。英國首相施凱爾（Keir Starmer） 罕見地直言譴責表示：「僅因盟友追求北約集體安全就對其徵收關稅，是完全錯誤的。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群平台X以英、法雙語強調，在當前國際情勢下以關稅相威脅「令人無法接受，且毫無立足之地」。

相較之下，德國官方態度審慎。聯邦政府僅透過發言人科內留斯（Stefan Kornelius）向媒體說，德國正與歐盟夥伴密切協調，將在適當時機決定合適回應方式。

不過目前歐盟出口美國產品多數已承擔15%關稅，川普的新措施被視為進一步升高壓力。德國政界與學界普遍憂心，川普此舉恐對德國經濟造成實質衝擊。 德國汽車工業協會（VDA）警告，在全球需求疲弱、產業轉型壓力加劇的情況下，額外關稅將進一步侵蝕德國汽車與製造業競爭力。

德國社民黨（SPD）外交政策專家史泰格納（Ralf Stegner）提出具體反制美國的方法，呼籲歐盟考慮以「數位稅」回應美方施壓，針對美國大型數位平台在歐洲市場取得的營收課徵專門稅負。

▲美國總統川普近來不斷放話要拿下格陵蘭，甚至再度祭出了關稅手段，丹麥與格陵蘭民眾走上街頭抗議。圖為格陵蘭首府努克抗議人群。（圖／路透社／達志影像）

德國經濟研究所（DIW）院長法拉茲謝（Marcel Fratzscher）向路透社表示，「現在正是歐盟，尤其是德國政府，加強與中國及其他國家的全球合作，以制衡川普的關鍵時刻。」他認為，川普的關稅威脅反映歐洲在對美貿易衝突中行動力不足與長期退讓的結果，並警告若歐洲無法在多邊體系下更有力捍衛自身利益，未來仍將持續處於被川普施壓的狀態。

德國重要外交智庫「德國學術暨政治基金會」（SWP）北美專家（Laura von Daniels）丹尼爾斯（Laura von Daniels）分析，川普選擇向部分歐洲國家課稅，是為了在歐洲內部製造裂痕，來分化在格陵蘭危機中立場一致的歐洲各國。她指出，無論從安全或經濟角度，相關關稅措施都缺乏合理依據。

