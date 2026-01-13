川普祭關稅重拳鎖定伊朗貿易夥伴 中國跳腳抗議「脅迫手段無法解決問題」

美國總統川普對伊朗神權政體施加極限壓力又有新手段。（白宮提供）

美國總統川普12日再度透過社群平台震撼發文，宣稱為了回應伊朗近期爆發的大規模反政府示威及血腥鎮壓，華府將對任何與伊朗有經貿往來的國家，課徵25%的輸美懲罰性關稅。這項被川普形容為「最終且具決定性」的行政命令即刻生效，消息一出隨即引發全球貿易夥伴高度警戒，尤其是伊朗最大貿易買家中國反應最為強烈，憤而抨擊美方非法施壓。

川普在貼文中強調：「即刻起，任何與伊朗有業務往來的國家，其與美國的所有商業往來，都必須支付25%的關稅。」這項政策被視為是川普政府對伊朗神權政體施加極限壓力的最新手段。

目前伊朗正處於自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的內部動盪，示威活動導致近600人喪生。儘管白宮對具體執行細節及法律權限尚未提供正式文件，但川普此舉顯然是將貿易關稅武器化，試圖在經濟上徹底孤立德黑蘭。

對此，首當其衝的中國立即展現強硬立場。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在X平台上發文痛批，中國堅決反對任何「非法單邊制裁」與「長臂管轄」，並質疑美方無差別加徵關稅的做法毫無道理。中國指出，關稅戰與貿易戰沒有贏家，這種脅迫手段無法解決問題，中國將採取一切必要措施捍衛自身合法權益。

事實上，這項政策不僅讓美中關係再度緊繃，也波及日本、南韓等美國傳統盟友。由於這些國家去年才與美國達成貿易協議，如今突如其來的「連坐式」關稅威脅，迫使日、韓官方紛紛表示將密切監控局勢，並評估對國內產業的衝擊。市場分析指出，若這25%的關稅與現有的貿易稅率疊加，對全球供應鏈震盪將不亞於一次全面的貿易戰爭。

