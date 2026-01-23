川普祭關稅、鞏固霸權地位 美民調：支持率維持4成

川普回鍋白宮的這1年裡，把選票賦予的權力用到極致，以200多項行政命令，徹底重塑國家的政治、經濟、社會格局。

上任第1個月，啟動政府效率部，大舉裁撤30萬名公務員與海外機構，也展開無證移民掃蕩抓捕，6月派遣國民兵，前往洛杉磯鎮壓反對者抗爭，再派國民兵到民主黨執政移民眾多的大城市維安；川普還大舉撤銷10萬張簽證，緊縮簽證條件，7月簽署擴大減稅與支出的大而美法案，宣示加上全球對等關稅收入，會讓美國非常有錢。

川普的草根支持者讚揚他雷厲風行，快速實現競選承諾，激進極右派團體驕傲男孩，5年前不接受川普連任失敗，率眾衝撞襲擊國會山莊的事件，1500多人獲得川普特赦，川普就職1週年前夕，這批人重返華府遊行。

前驕傲男孩領袖塔利歐表示，「我希望他們付出代價，他們拿我們開刀，我們也得以牙還牙。」

參與遊行者克萊門特斯指出，「人民，已經受夠了被傳統媒體欺騙，知道我們的選舉已經被嚴重操控。」

反對者則指責川普破壞法治，加深社會與政治分歧。 上個（12）月，美國移民暨海關執法局ICE在明尼蘇達州，開槍射殺1名試圖阻礙執法的白人公民蕾妮古德，更讓執法過當的爭議延燒全國。川普就職1週年當天，示威者在各大城市罷工罷課，上街頭嗆川普。

華府示威者齊娜表示，「他在第1年造成的傷害簡直可怕，發動非法戰爭，摧毀我們的科學。」

華府示威者哈林沃斯說，「沒有正當程序就拘留人，廢除整個政府部門，威脅要接管世界其他地方，讓我太反感了。」

川普在2024年總統選戰大勝，主因是選民對經濟，通膨的焦慮壓倒一切，但他上任1年來房價物價仍是痛點，現在經常需要尋求食物銀行幫助的50歲賓州婦女希姆斯，坦承川普表現不如預期。

記者詢問，「你還會說自己支持川普嗎？」

支持川普婦女希姆斯回應，「是的，某種程度上，我的期望稍微高一些，我希望現在他能做到更多。」

她住在費城郊區的巴克斯郡，這裡向來是美國選舉中的關鍵搖擺選區，川普在2024年取得微弱優勢，寫下1988年以來共和黨總統候選人首次獲勝紀錄，但2025年的地方選舉再次翻盤。

退休者、共和黨人克拉姆利表示，「我希望他就閉上嘴，好好做事好嗎？不要那樣，他老是先出那張嘴。」

根據美聯社本週公布的民調，川普過去1年來支持率穩定維持在4成上下，但經濟議題滿意度明顯較差。

美聯社記者桑德斯報導，「他未能讓美國民眾相信經濟狀況良好，在這點的支持率比上個月略有提升，但總體而言仍然偏低，遠低於他第1任期內的支持率。」

全國調查發現，選民認為川普第2任期至今，改善經濟與生活的表現遠不如第1任期，因為極端激進的政策在國內外都造成巨大衝擊，感覺施政重點放錯地方。

儘管如此，約有8成共和黨人仍肯定川普整體施政，但經濟成績正在消磨耐心，成為今年期中選舉，乃至於整個第2任期的主要考驗。