川普祭「關稅核彈」逼賣地 英法歐盟反彈

▲美國總統川普放話要對歐洲多國加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止，引發歐盟及多個國家反彈。（圖／取自Pixabay圖庫）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。此舉引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐洲聯盟（EU）領袖齊聲反彈，歐盟警告，這將引發「危險的惡性競爭螺旋」。

川普點名8國「玩危險遊戲」

川普17日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，自2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國的商品加徵10%關稅。他在文中指出，若未能就美國購買格陵蘭達成協議，這些關稅將在6月1日調升至25%

歐洲各國反彈

根據法新社、路透社等媒體報導，被川普點名的國家均表態支持丹麥，並警告美國若在北約內部強行奪取領土，可能會導致華盛頓領導的軍事同盟崩潰。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）罕見地直言譴責，他在社群平台X（舊稱推特）上表示：「僅因盟友追求北約集體安全就對其徵收關稅，是完全錯誤的。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群平台X以英、法雙語強調，在當前國際情勢下以關稅相威脅「令人無法接受，且毫無立足之地」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）也同步發文，強調歐盟與丹麥及格陵蘭「完全團結」，「關稅將破壞跨大西洋關係，並面臨陷入危險惡性競爭螺旋的風險。」

歐盟外交首長卡拉斯（Kaja Kallas）表示，關稅將損害大西洋兩岸的繁榮，同時會分散歐盟對於終結俄烏戰爭這一「核心任務」的注意力。他在X上寫道：「中國和俄羅斯現在一定樂壞了。盟友之間的分裂，受益者正是他們。關稅存在著讓歐洲和美國同時變窮的風險，並會削弱我們共同的繁榮。如果格陵蘭的安全面臨威脅，我們完全可以在北約（NATO）框架內解決。」

歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布，歐盟27個成員國的大使將於18日召開緊急會議商討對此關稅威脅的應對方案。

