川普祭25%連坐關稅孤立伊朗 美發最高級警報促公民「立即離境」

德黑蘭街頭四處可見醒目的反美標語。（路透社）

美國總統川普於美東時間12日在社群平台Truth Social投下震撼彈，宣布即日起對任何與伊朗進行貿易的國家，徵收25%的懲罰性關稅。與此同時，由於伊朗國內抗爭慘遭血腥鎮壓，美方同步發布最高級別安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」。

川普在貼文中語氣強硬地表示：「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家，其與美國進行的任何及所有貿易，都將繳納25%的關稅。」他強調此項命令為「最終裁決（final and conclusive）」，展現其透過全球貿易體系全面封鎖伊朗經濟的鐵腕手段。

制裁升級的背景源於伊朗內部空前的政治危機，為抗議惡性通貨膨脹，抗爭浪潮已蔓延至全伊朗超過185個城市，伊朗政府採取血腥鎮壓手段，包括全面封鎖網路、中斷通訊，外界憂心鎮壓行動恐已導致多達6,000人喪生。川普對此公開聲援抗議群眾，稱伊朗民眾正「以前所未有的方式看見自由」，並表示美國已準備好隨時提供協助。

川普欲透過關稅手段孤立伊朗。（翻攝自川普Truth Social）

隨情勢惡化，美國政府發布的緊急安全警報採取了極為罕見的嚴厲措辭，明確要求公民「現在就離開伊朗」，且撤離計畫「不得依賴美國政府協助」；若無法離境，應在住所內尋求安全處所躲避，並備妥充足食糧、飲水與藥品，維持手機電力。由於多家航空公司已停飛至1月16日，美方建議公民透過陸路前往亞美尼亞或土耳其，並詳細列出開放的邊境關卡。

美方特別提醒，伊朗政府不承認雙重國籍，持美國護照或與美國有聯繫者，在伊朗境內面臨極高的盤查與逮捕風險。





