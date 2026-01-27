川普祭25%關稅重拳！南韓總統府急召會議 部長飛美國救火

南韓總統李在明和美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普於美東時間26日無預警在社群平台發文，威脅將把對南韓的「對等關稅」從15%一口氣調升至25%，引發南韓政經界高度震驚。

對此，南韓媒體《朝鮮日報》報導，南韓總統府（龍山）回應尚未收到美方正式通知，並於今日（27日）上午緊急召開對策會議商討因應之道。

尚未接獲美方公文 政策室長坐鎮緊急會議

針對川普突如其來的關稅威脅，南韓總統府發言人於當地時間27日上午向媒體說明：「目前尚未收到美國政府的正式通知或公文。」

為因應此突發狀況，南韓政府今日上午緊急召開對策會議，由政策室長親自主持，並召集外交、經濟等相關部會首長參與，全面盤點可能受影響的產業與對策。

產業部長更改行程 從加拿大直飛美國協商

除了國內召開緊急會議，南韓政府也立即啟動外交折衝。總統府發言人證實，目前人正在加拿大進行訪問的產業通商資源部長金正官，將緊急變更行程，直接飛往美國進行「救火」。

據了解，金正官計畫抵達美國後，將盡速尋求與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，針對川普提出的「對等關稅」內容進行協商與釐清，力圖將對南韓出口經濟的衝擊降至最低。

