川普禁令未解除！委內瑞拉油輪悄然重返公海

根據《路透社》（Reuters）查閱的文件與產業消息來源，包括油輪監測服務機構「TankerTrackers.com」，自今年年初以來，約有10多艘裝載委內瑞拉原油與燃料油的油輪已離開該國水域，公然違反美國政府對委內瑞拉石油出口實施的封鎖。

美國總統川普（Donald Trump）於去年12月中旬下令，對所有前往委內瑞拉、且已遭制裁的油輪實施全面封鎖；此舉發生在美東時間3日清晨美軍戲劇性地綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之前。川普於3日表示，即使馬杜洛已被帶離，石油禁運措施仍將全面生效。

根據航運數據顯示，所有已離境的船舶均在制裁名單中，其中大多數目前在公海航行，未懸掛任何已知國旗，也未持有有效的船舶安全文件。根據「TankerTrackers.com」與委內瑞拉石油公司（PDVSA）的航運文件，其中一半為超級油輪，通常負責將委內瑞拉原油運往中國。

目前尚不清楚美國是否批准或默許這些運輸行動。川普亦於3日表示，委內瑞拉的最大客戶中國，將繼續接收石油。與此同時，1名美國官員於5日向《路透社》表示，針對船舶的「隔離」措施仍然生效，且主要鎖定遭制裁的油輪，但並未就已離境船舶的具體情況進一步說明。

根據與PDVSA協商達成的交易內容，以及「TankerTrackers.com」分析的衛星影像，這批船舶共載運約1.2萬桶委內瑞拉重質原油與燃料油。

目前尚不清楚這些船舶的最終目的地。這些油輪於去年12月完成裝載時，目的地多為亞洲，但在美國封鎖下，船隻此後一直滯留在委內瑞拉水域。另有3艘較小型的空船，同樣遭到制裁，在完成國內航程或卸下進口貨物（包括俄羅斯石腦油）後離境。

「TankerTrackers.com」表示，至少有4艘油輪於3日經由位於加勒比海地瑪格麗塔島（Margarita island）以北的航線離開委內瑞拉水域，期間曾短暫停留在該國海上邊界附近。

3名知情人士則向《路透社》透露，至少有4艘超級油輪已獲委內瑞拉當局批准，以航行時關閉衛星追蹤設備的模式離境，此舉是全球油輪運送來自委內瑞拉、伊朗與俄羅斯等受制裁國家石油的常見手法。

1名PDVSA消息人士表示：「我們設法把部分貨物運出去。這些運輸是在承擔風險的情況下獲得授權，但我們不認為還能繼續使用這條航線。」該名人士補充，PDVSA董事會預計將於5日稍晚與委內瑞拉臨時總統兼石油部長羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）召開會議，接收相關指示並就出口問題作出決策。

另一方面，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）在假期結束後召回員工返抵委內瑞拉，並於5日在短暫中斷4天後，恢復向美國出口委內瑞拉石油，根據航運數據與知情人士透露。

雪佛龍是目前唯一獲華盛頓授權、可出口委內瑞拉原油的企業，享有同時豁免石油禁運與制裁的特殊地位。該公司租用的1艘油輪目前正載運約30萬桶委內瑞拉重質原油，前往美國墨西哥灣沿岸。雪佛龍近年已成為PDVSA的主要合資夥伴，其在委內瑞拉的營運相對順暢，與國營石油公司在深層政治動盪中所面臨的困境形成強烈對比。

由於封鎖措施，PDVSA的石油出口於上週全面停滯，迫使該公司於週末開始削減產量。在岸儲油設施已滿、油輪也完成裝載的情況下，PDVSA幾乎無處存放原油。根據「TankerTrackers.com」的資料，在這批船隻離境前，仍有超過2000萬桶原油滯留在等待出口的船舶上。

石油出口是委內瑞拉最主要的收入來源。現由副總統羅德里奎茲領導的政府，迫切需要出口現金以支應國家開支並穩定國內局勢。委內瑞拉國民議會（National Assembly）也於5日再度任命羅德里奎茲的哥哥喬治羅德里奎茲（Jorge Rodriguez）為議長。

此前，川普已在4日向媒體放話稱，若委內瑞拉當局不配合美國開放其石油產業並打擊毒品販運的努力，他可能會下令對委內瑞拉發動新1波軍事打擊。

