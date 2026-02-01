川普禁國土安全部介入民主黨城市抗議 除非地方求援

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已指示國土安全部「任何情況下」都不得介入民主黨執政城市的抗議活動，除非當地請求聯邦協助或聯邦財產受到威脅。

此項公告發布之前，明尼蘇達州因邊境巡邏隊（Border Patrol）及移民暨海關執法局（ICE）探員的大規模部署，引發了數週的動盪與抗議。期間兩名美國公民古德（Renee Nicole Good）與普雷蒂（Alex Pretti）被聯邦人員槍殺，聯邦官員表示，他們是在面對威脅時開槍。

廣告 廣告

但許多觀察家指出，旁觀者拍攝的影片與聯邦人員聲稱的自衛說法不符。路透社查證的普雷蒂死亡影像顯示，川普政府聲稱他在遭執法人員擊斃前曾揮舞武器的說法與事實不符。

反對川普移民執法行動的活動人士與示威者，試圖在明尼阿波利斯及其他社區密切跟蹤移民局官員。

雖然新命令似乎要求國土安全部避免在街頭或執法行動中與抗議者對抗，但川普在社群媒體表示，移民暨海關執法局與邊境巡邏隊仍將積極行動，保護聯邦建築。

他貼文寫道：「我們不會允許我們的法院、聯邦大樓或任何受我們保護的設施，受到任何形式、任何方式的損害。」

國土安全部以及明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）辦公室和州檢察長艾里森（Keith Ellison）辦公室尚未回應記者詢問。

川普寫道，城市必須自行保護州及地方財產。他同時指出，州與市級官員有責任協助保護聯邦財產。

川普表示，若地方提出請求，聯邦政府將提供協助，還說聯邦將「以非常簡單且有條理的方式處理情況」。

古德與普雷蒂遭致命槍擊後，數千名抗議者昨天走上明尼阿波利斯及美國其他城市的街頭，要求聯邦移民機構撤離明尼蘇達州。

川普政府曾向明尼阿波利斯地區派遣3000名聯邦官員，作為打擊非法移民行動的一部分，其中許多官員與抗議者及行動者發生對峙。（編譯：鄭詩韻）1150201