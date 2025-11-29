川普禁第三世界移民 美移民局凍結所有庇護許可流程

美國國籍暨移民局（USCIS）宣布將凍結庇護許可申請。路透社資料照片



一名阿富汗籍難民週三（11/26）在白宮附近持槍攻擊兩名國民兵並導致其中1人死亡後，美國總統川普憤怒放話表示，將永久暫停接受來自第三世界國家的庇護移民申請。美國國籍暨移民局（USCIS）週五（11/28）表示，已凍結所有庇護許可流程。

川普週四（11/27）宣布將永久暫停接受來自第三世界國家的移民入境，並撤銷前總統拜登透過自動簽名機生效的命令，「趕走所有對美國來說非淨資產的人」。川普在發文中並未說明「第三世界」包括那些國家人民。但週三在華府攻擊國民兵的槍手是阿富汗籍男子，他在拜登政府的政策下攜妻小入境美國，並在川普第二任期獲得難民庇護身分。

在川普下令禁止第三世界國家移民申請庇護後，USCIS局長艾德洛（Joseph Edlow）週五在X平台發文說：「USCIS已經停止所有庇護許可流程，直到我們確認所有外來者都經過最高規模審查。」

美國國土安全部週四表示，川普下令全面檢視拜登政府對包括阿富汗在內19個國家人民賦予的庇護身分以及綠卡許可。

美國移民協會（American Immigration Council）項目總監洛威伊（Jorge Loweree）批評川普，稱總統並無職權要求永久改變移民制度，此乃隸屬國會職責。他同時警告，即便法院阻止川普的這項行動，美國的移民系統仍可能陷入混亂。

聯合國週五也呼籲美國繼續遵守國際法，依照正確程序接受難民庇護申請。聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們期望包括美國在內的所有國家遵守並致力於1953年的難民公約。」

