川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價
美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片出口力道仍未放寬，連帶衝擊鴻海、廣達及緯創等ＡＩ伺服器組裝廠概念股股價走弱，使五大代工廠昨天市值蒸發超過千億元。
川普於美國時間二日在空軍一號回答記者提問時表示，美國不會把輝達的先進晶片Blackwell給「其他人」。他說，「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進十年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人」。
川普對外宣布此消息後，連帶影響五大代工廠昨股價表現，連帶讓市值一日蒸發逾千億元。代工廠龍頭鴻海昨股價下跌六元，收二五一點五元，市值損失八三一點七八億元；緯創下跌百分之四點六五至一四三點五元，市值縮水二三一點九八億元；緯穎小跌百分之一點一五至四三一五元。廣達股價下跌百分之一至二九七點五元，但外資卻逆勢加碼買超逾兩千張。
台股大盤指數昨在台積電領軍下大漲逾二六○點，但盤中出現獲利了結賣壓，指數呈現開高走低，不過，台積電最後一盤爆出三五七八張買單拉抬十五元，翻紅上漲十元、收一五一○元；大盤也在台積拉抬下指數由黑翻紅，以上漲一○一點、二萬八三三四點作收，收盤指數續創新高。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名
輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電、鴻海、緯創、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在
美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲
（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。中央社 ・ 47 分鐘前
美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳
儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
美經濟「未爆彈」曝光！聯準會鮑爾警告 最害怕就業災難
美國經濟出現分裂警訊，低收入者與年輕人族群面臨越來越沉重的壓力，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，強勁的經濟成長掩蓋基層脆弱，密切關注企業停止招聘甚至裁員的消息。與此同時，連鎖餐飲品牌Chipotle也提出相同看法，低收入與年輕族群顯著縮減消費。中時財經即時 ・ 1 小時前
黃仁勳希望落空 美：Blackwell不出口
美國總統川普近日表示，輝達最先進的Blackwell晶片將僅供美國企業使用，不會出口至中國或其他國家，暗示美國政府可能進一步收緊尖端AI晶片的出口管制，以維持美國在AI與半導體領域的領先地位。工商時報 ・ 3 小時前
最高法院難撼動川普關稅 訴訟失敗恐危及國家安全
美國最高法院5日將審理川普政府對等關稅政策的合法性，之前聲稱有義務旁聽判決的美國總統川普，2日改口表示不會出席聽證會，強調如果輸掉這場官司，美國將在未來好幾年被削弱，陷入金融困境。此外，川普自豪關稅替美國帶來財富，但根據最新民調，59％的美國人不贊成川普的工作表現，並將通貨膨脹歸咎於他。中時新聞網 ・ 3 小時前
〈美股盤後〉亞馬遜創歷史新高 四大指數僅道瓊收黑
美股日光節約時間結束，美股主指在 11 月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌 226 點，輝達等大型科技股再次領漲，亞馬遜創歷史新高，標普 500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。鉅亨網 ・ 1 小時前
防美控匯率操縱 央行陷兩難
隨著新台幣強勢升值，美媒形容我國央行近期行動可謂舉步維艱，一方面須維護貿易競爭力與市場穩定，另一方面又得避免被美國劃入「匯率操縱國」。由於台灣上半年大規模進場買匯，導致下半年僅剩約45億美元資金，干預餘地明顯收窄，年內可能出現匯率大幅波動。中時新聞網 ・ 3 小時前
匯率期貨趨勢專欄－日銀有望升息 日圓後市可期
日本政府上周五公布了10月的核心消費者通膨（CPI）較去年同期上漲2.8％，高於9月的2.5％及市場預期的2.6％。這似乎印證日本央行自身的預測，即在2026年3月結束的財年中，核心CPI漲幅將達2.7％。工商時報 ・ 3 小時前
臺灣企銀論壇 助企業因應關稅變局
為協助企業掌握全球貿易情勢變化、妥善因應關稅政策調整帶來的營運挑戰，臺灣企銀11月起舉辦「掌握關稅變局新契機」系列論壇與講座，首場論壇11月3日於台北君悅酒店盛大揭開序幕，邀請多位學者專家及金融實務代表分享最新國際經貿趨勢及最前線觀察，協助企業洞悉供應鏈重組與市場轉型方向。工商時報 ・ 3 小時前
關稅衝擊 美消費者荷包縮水
根據LendingTree的分析，由於美國總統川普的關稅政策，美國消費者的荷包在今年假日旺季將因此減少數十億美元。工商時報 ・ 3 小時前
關稅衝擊趨緩 勞工無薪假人數 首見下降
勞動部3日公布最新減班休息（即無薪假）統計，共455家事業單位通報，影響人數8,331人，為下半年以來首度出現人數下降，相較上期的432家、8,543人，本期家數雖增加23家，但人數微減212人，不過製造業仍占整體近九成五。另外，受關稅影響人數也同步減少，共370家、共7,575名，較上期相比增加16家，人數減少348人。工商時報 ・ 3 小時前
美最高法院關稅聽證會 川普不來
美國最高法院訂於5日審理川普政府對全球課徵關稅的合法性，美國總統川普表示不出席聽證會，以免模糊焦點。在此同時，美國財長貝森特指出，就算最高法院做出不利裁決，政府可依據其他法律繼續課徵關稅。市場預期美國高關稅可能難以逆轉。工商時報 ・ 3 小時前
南韓要超車台灣？ 黃仁勳宣布與韓AI同盟四大巨頭搶灘｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
輝達執行長黃仁勳10/31登上「APEC領袖峰會」壓軸舞台，以「輝達綠」領帶登場，大談AI未來。展示影片全由算力模擬、沒有任何動畫，展現AI在機器人跟各種領域的潛力，黃仁勳也直言AI正顛覆60年電腦工業。南韓總統李在明也趁機宣布，將與輝達合作打造「亞太AI創新中心」，投資金額超過新台幣3千億。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上
台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
台積電2奈米晶片投產助業績 美媒：未來5年股價可望再漲148％
要找到最值得買進且長期持有的人工智慧（AI）概念股極不容易，可供選擇的股票有很多，但美國投資媒體《The Motley Fool》分析，投資人應從資金流向下手，目前資金投入最大的領域是建構AI運算基礎設施，而台積電在整個AI運算產業中占據主導地位，對所有運算設備供應商都至關重要，因為他們無法自行生產自由時報 ・ 1 小時前
打造多元供應 拓凱擬擴建越南廠
碳纖維複合材料廠拓凱保守看待第四季營運，預估今年營收以美元計價成長，以新台幣計價則持平。因應地緣政治分險，拓凱計畫擴建越南二期新廠，打算導入飛機座椅椅背生產，全案最快明年送交董事會討論。工商時報 ・ 3 小時前
臺銀：三因素牽動金價
隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點
美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前