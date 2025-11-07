川普禁降規Blackwell銷陸
美國媒體報導，白宮通知聯邦政府官員，不會允許人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）銷售降規版Blackwell晶片到中國大陸，顯示美國總統川普已改變心意。他8月時還暗示，可能會允許效能降低30%-50%的Blackwell晶片銷陸。
The Information報導，輝達規劃的降規版Blackwell晶片名為「B30A」，效能遠強於美國政府目前允許輝達銷陸的其他晶片，也優於大陸國產晶片，處理能力是華為最強晶片的兩倍以上，可用來訓練大型語言模型。輝達之前已提供B30A的樣品給數家大陸客戶，目前仍在微調B30A的設計，希望川普政府能再度改變想法。
一名白宮官員證實，川普政府不會允許輝達銷售降規版的Blackwell晶片到大陸。輝達發言人則重申，目前公司在大陸市占率為零。
輝達執行長黃仁勳不斷遊說川普政府批准銷售先進AI晶片到大陸，後來成功說服川普扭轉H20晶片的銷售禁令，條件是輝達須與政府分享大陸銷售利潤的15%。但輝達尚未恢復出貨H20，中國大陸政府已下令國內企業避免使用輝達H20，知情人士透露，北京可能允許大陸企業採購B30A，用於訓練AI模型。
北京已視美國的出口管制為弱點和轉機，希望陸企降低對輝達晶片和軟體生態系的依賴。最近發布非正式指引，要求大型科技業者的AI推論模型減少使用輝達晶片、擴大採用國產晶片。包括要求所有獲得政府資金的新建資料中心只能使用國產晶片，完工進度不到30%的資料中心，須移除所有已安裝的外國晶片或取消採購計畫，完工進度較高的資料中心將逐案審核。
