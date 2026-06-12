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根據路透社（Reuters）與益普索（Ipsos）最新民調，美國前總統川普在核心支持群體「福音派」中的支持率下滑至52%，相較於8月的61%明顯衰退，但仍遠高於他在全美民眾中僅35%的整體支持率。

根據最新公布的民意調查顯示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在保守派基督教福音派選民中的支持度，從今年8月份的六成一（61%）滑落至五成二（52%）。儘管流失了將近一成的支持率，福音派依然是川普最穩固的票倉之一。

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相較之下，川普在全美所有受訪者中的整體支持率僅有35%。這項數據對比顯示出，雖然川普在主流選民中的好感度偏低，但在宗教保守勢力中仍維持過半的強大影響力，這群選民的投票意向將對大選結果產生關鍵影響。

基督教福音派選民在美國政治版圖中一直扮演舉足輕重的角色，特別是在墮胎權限制、保守派司法官任命以及宗教自由等議題上，他們與川普的政策立場高度契合。這次支持率的波動，是否會影響川普在關鍵搖擺州的動員能力，已成為兩黨陣營密切關注的焦點。

原文出處：川普福音派支持率下滑至52% 仍遠高於全美平均

本文由AI協作，經編輯審核後發布