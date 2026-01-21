川普秀就任1年來施政成果 自豪軍事、經濟表現

美國總統川普 （Donald Trump）說道，「我們有世上最火的國家。」

把一疊厚厚的資料摔在地上，美國總統川普在就職一週年的記者會上用戲劇性的動作，展示他口中無人能及的施政成果。川普手上的這本成績單，詳細列出他過去一年在軍事、邊境管制，及經濟上的各項建樹。他更誇口自己只用一年時間，就完成其他總統，整個任期都做不到的事。

美國總統川普表示，「我認為這比任何事情都重要，我要談論的是，我們在一年內取得的巨大成功，我沒想到我們能這麼快做到，現在才剛滿12個月，而且我經常說，我們擁有世界上最成功的國家。」

在經濟表現方面，川普除了強調通膨消失、貿易逆差大幅縮減外，更再次將台積電在亞利桑那州的擴大投資與量產，視為「製造業回流」的關鍵指標。他表示、透過關稅與談判手段，不僅讓汽車大廠取消關廠計畫，更成功讓全球頂尖的半導體供應鏈，在美國落地生根，創造前所未有的經濟榮景。

帶著這份成績單，川普隨即啟程前往瑞士達沃斯，參加世界經濟論壇（WEF）。他毫不避諱地表示，此行最重要的任務就是與各國領袖舉行一系列會議，全力推動「收購格陵蘭」的計畫；對於法國總統馬克宏提議，在巴黎舉行G7緊急會議來緩和局勢，川普斷然拒絕，甚至語帶嘲諷地暗示，馬克宏的總統大位恐怕已岌岌可危。

美國總統川普指出，「馬克宏不會在那待很久，他的任期所剩無幾，他是我的朋友，他是個好人，我喜歡他，但如你所知，他不會待很久。」

隨著川普強勢重返國際舞台，從台積電的晶片戰略到格陵蘭的領土野心，美國優先的政策，勢必將在達沃斯，掀起新一波的地緣政治角力。

