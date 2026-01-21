川普秀非法移民罪犯照大罵「惡劣中的惡劣」 讚揚ICE是愛國者

美國總統川普（Donald John Trump）第二任期滿一週年，他於白宮記者會上展示多名在明尼蘇達州被逮捕的非法移民犯罪者照片，稱這些人為「最惡劣中的惡劣」。他特別讚揚移民及海關執法局（ICE）在過去一年於明州逮捕了超過一萬名非法移民，並強調這些執法人員是「愛國者」。

川普在記者會上秀出多張非法移民罪犯的照片。（圖／路透）

川普在記者會上一一展示這些犯罪者的照片，並指出照片下方以白色大字標明的罪行包括謀殺、對未成年人的猥褻行為、強暴、與真主黨的關聯等。這些照片僅代表明尼蘇達州逮捕人數的一小部分，川普表示他可以輕易展示「30倍」數量的類似照片。

國土安全部助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）表示：「當我們說我們鎖定最惡劣的犯罪者時，這正是我們的意思。這些惡徒謀殺、襲擊、搶劫並恐嚇無辜的美國人，但在川普總統和諾姆（Kristi Noem）部長的領導下，移民及海關執法局已加速逮捕更多幫派成員，讓美國再次安全。」

根據國土安全部資料，川普政府在2025年逮捕了7千名非法移民幫派成員。從感恩節後開始，國土安全部在明尼蘇達州逮捕了3千名非法入境的罪犯，這項行動部署了超過3千名移民執法人員。

國土安全部部長諾姆本週表示，「在過去六週內，我們勇敢的國土安全部執法人員逮捕了3千名非法外籍罪犯，包括殘忍的殺人犯、強姦犯、兒童戀童癖者和極度危險的個人。這是公共安全的巨大勝利」。

川普在記者會上表示，這些犯罪者代表了明尼蘇達州自就職日以來逮捕的一萬名非法移民中的一小部分，並批評拜登政府允許這些非法移民進入美國。「這些人中許多是拜登放進來的，他們根本不應該在這個國家。這些惡毒的犯罪者謀殺、襲擊、搶劫，並恐嚇無辜的美國人」。

川普並為ICE執法人員說話，「他們有時會犯錯。移民執法局（ICE）有時會對某些人過於粗暴。但是，你知道，他們面對的是一些難纏的人」。

據美國國土安全部內部數據顯示，美國移民及海關執法局（ICE）拘留的人員中，約有47%的人在美國曾有犯罪指控或定罪紀錄。

