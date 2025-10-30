川普秀韓文！問大家自己的發音對不對？演講展「川式幽默」現場反應冷淡

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普29日出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，小秀了自己的韓文發音，「慶～州（Gyeongju）？我這樣念對嗎？無論如何，真是一座美妙的城市！」全程展現他一貫的幽默與親切談吐，讓緊湊的行程氣氛瞬間變得輕鬆不少。

川普此次訪韓展現了不少個人獨特的川式幽默風格。（圖／翻攝自青瓦臺）

川普在APEC企業領袖峰會（CEO Summit）的演說中，也花了不少篇幅談論他重返白宮後如何「讓美國再度不同」。這些內容可說是他從競選以來的「經典段子」。他說：「我們在全美2,700多個郡贏得勝利，地圖上幾乎一片紅。」接著補了一句：「這裡的紅色代表共和黨，不是別的意思。」

廣告 廣告

有趣的是，現場反應並不熱烈，川普自己笑著打圓場說：「這段話懂的人可不多啊。」隨後又望向與會者語帶輕鬆地說：「我看到很多年輕又有光彩的面孔，當然，我年紀比各位大一點，但也只是幾年而已，真的只差幾年啦！」展現自己的川式幽默。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

隨川普出訪！白宮新聞秘書李威特也被韓彩妝燒到 個人社群開心曬戰利品

不能放棄對可樂的愛！韓媒曝川普舉杯後又悄放下 轉頭喝起最愛的那一味

青瓦臺公開川普私底下照片 與李在明真實互動狀況曝光

以色列狂轟加薩釀104死！46死者為孩童 川普否認停火破裂

