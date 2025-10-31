川普秀「神秘小卡」！習近平笑瞇眼掀熱議

▲白宮官網31日公布多張川習會相關照片，可以看到川普伸出手朝習近平出示一張小卡，習近平仔細湊近端詳並笑開懷，展示出這場會議輕鬆的一面。（合成圖／翻攝自白宮官網）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump），30日在韓國釜山舉行全球矚目的川習會，美國白宮31日於官網公布多張相關照片，尤其是系列照片中可以看到川普伸出手朝習近平出示一張小卡，習近平仔細湊近端詳並笑開懷，展示出這場會議輕鬆的一面，更讓大家十分好奇，川普手中的卡片上面究竟寫了什麼。

白宮在川習會的欄目下新釋出數10張照片，從川普與習近平分別抵達會場，再到兩人握手舉行會談，以及會後道別離開，川普搭上空軍一號，用滿滿照片記錄下川習會的歷史時刻。

▲川普出示神秘小卡逗樂習近平。（圖／翻攝自白宮官網）

值得注意的是，照片中罕見捕捉到川普與習近平輕鬆互動的一面，川普在會議桌上伸長手臂把一張小卡出示給習近平看，習近平也俯身向前端詳，隨後開懷大笑，笑到眼睛都瞇了起來，一旁的中國外交部長王毅與其他官員也都面露笑意。

前白宮國家安全委員會事務高級主管偉德寧（Dennis Wilder）在X轉發了這一系列照片，並透露小卡看起來很像是提示談話要點的卡紙，稱自己以前也曾替小布希準備過類似小卡，不過，連偉德寧也不禁好奇地說，「卡片上有何內容讓習近平覺得這麼有趣？」

網友紛紛在底下留言表示，「這有成為迷因表情包的潛力」、「好像從來沒看過習近平開懷大笑的照片」、「從未見過習近平笑得這麼開心」。

