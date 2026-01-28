川普移民執法失控！ICE闖厄瓜多領事館 職員死命阻擋

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的移民大執法行動失控！移民暨海關執法局（ICE)人員在明尼阿波利斯（Minneapolis）接連槍殺兩名手無寸鐵的平民，引爆民怨。如今又驚傳，ICE人員試圖強行闖入當地的厄瓜多領事館，差點造成外交風波。

ICE探員接連射殺兩名手無寸鐵的平民，引爆民憤。圖為明尼阿波利斯的反ICE抗爭，聲勢浩大。（圖／翻攝自X平台 @PopularFront_）

領事館驚魂！職員力擋ICE闖入

美國網路媒體Axios引述厄瓜多外交部報導，一名ICE探員27日設法闖入該國駐明尼阿波利斯的領事館。

報導稱，根據國際法，美國聯邦探員未經大使或領事許可，是不得進入領事館。厄瓜多外交部在X平台發文，領事館人員阻止了ICE探員進門，並啟動了緊急應變措施。

貼文也指出，厄瓜多立即向美國遞交抗議信，要求類似行為不得再發生在他們國家駐美的任何單位。

厄瓜多外交部27日就ICE試圖闖入領事館事件，在X平台發布聲明。聲明稱駐館人員將人擋在外面並啟動緊急應變，而厄瓜多也立即向美方提出抗議。（圖／翻攝自X平台 @CancilleriaEc）

兩名平民命喪ICE槍下

本月稍早，三寶媽媽古德（Renee Nicole Good）和加護病房男護理師普雷蒂（Alex Pretti），接連死於ICE槍下，讓明尼蘇達州的反ICE抗爭更加升溫，政府與民間的衝突升高。

截至美東時間27日晚間，國土安全部（DHS）與ICE，都未回應Axios的置評請求。

