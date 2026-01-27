川普移民執法惹議支持度探底 與明尼蘇達州長通話降溫並派邊境沙皇協調

路透社26日民調顯示，川普因移民政策執法過當導致支持率創下新低。圖為23日川普自世界經濟論壇返回馬里蘭州安德魯聯合基地。（美聯社）



路透社與益普索23至25日進行有關明尼蘇達州抗議的民調，美國總統川普整體支持率跌至38%，追平他本屆任期內的最低水準。川普26日也與明尼蘇達州州長華茲進行通話，氣氛緩和，並表示將派遣邊境沙皇霍曼前往該州協調。

移民執法太過火 川普支持創新低

綜合路透社等外媒報導，民調顯示，僅39%的美國人認同川普在移民議題上的表現，低於本月初的41%，而53%的人表示不認同。作為對比，去年2月份，有50%的人認可，41%的人表示不認可。

美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲加護病房男性護理師普雷蒂（Alex Pretti），引發家屬、地方領袖以及好萊塢明星強烈批評。川普政府官員指控普雷蒂襲警，因此遭到警員開槍擊斃，但這一說法與旁觀者拍攝的影片相互矛盾。

不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）曾在明尼阿波利斯突襲非法移民的行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

約58%的受訪者表示，移民暨海關執法局的打擊行動「過頭了」；12%的受訪者認為力度不夠；26%的受訪者認為力度「恰到好處」。

緩和強硬移民政策 以溝通代替辱罵

在此背景下，原本川普曾羞辱身為民主黨領袖的華茲（Tim Walz）是一個「極其無能」以及「愚蠢、低智商的州長」，但26日他在真實社群上發文寫道：「明尼蘇達州州長提姆・華茲致電給我，請求就明尼蘇達州的相關事務一起合作。那是一通非常不錯的電話，而我們看起來是在同一個頻道上。」

「我告訴華茲州長，我會請湯姆・霍曼（Tom Homan）與他聯繫，而我們要找的，是他們手中任何以及所有的罪犯。州長非常尊重地理解了這一點，而我也將在不久的將來與他再度通話。他對於湯姆・霍曼即將前往明尼蘇達州感到高興，我也是！我們在華盛頓特區、田納西州孟菲斯、路易斯安那州紐奧良，以及幾乎所有我們『介入』過的地方，都取得了極為巨大的成功；即便是在明尼蘇達州，犯罪率也大幅下降，但華茲州長和我都希望能做得更好！」



美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）高階官員博維諾（Gregory Bovino）和其他特務預計最早將於26日離開明尼蘇達州，而素有「邊境沙皇」之稱的白宮邊境事務主管霍曼將進入該州。川普26日在真實社群指出，霍曼行事「強硬但公正」。

川普臨陣換將 原官員執法過當？

一位美國官員匿名表示，在博維諾離開明尼蘇達州的期間，霍曼將負責監督該州的邊境行動。川普指出，霍曼「沒有參與」該州的鎮壓行動，「但他認識並喜歡那裡的許多人」。

霍曼前往明尼蘇達州，此舉被廣泛視為對國土安全部（Department of Homeland Security）部長諾姆（Kristi Noem）的斥責。諾姆一直負責監督川普拘留和驅逐移民的激進行動。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）26日表示，諾姆「仍然擁有美國總統的絕對信心與信任」，不過「邊境沙皇霍曼目前處境特殊，他可以放下一切前往明尼蘇達州，繼續與州和地方官員進行這些富有成效的對話。」

