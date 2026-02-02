川普移民執法爭議遇上頒獎季 葛萊美獎群星發聲抗議

美國娛樂界頒獎季適逢美國總統川普(Donald Trump)政府在明尼阿波利斯(Minneapolis)引發的移民執法爭議，使得藝術家們要決定是否與如何加入這場反對打壓移民行動的文化反抗運動。

當音樂界的巨星們1日走上葛萊美獎(Grammy Awards)的紅毯時，這些問題也再次浮現。倡議人士本週不斷要求名人們戴上徽章，抗議美國移民暨海關執法局(ICE)在各個城市的行動，並與他們的團隊合作，在頒獎典禮前的各項活動傳播這些訊息。

倡議團體在葛萊美獎獲得了比上個月的金球獎更多的支持。自從37歲的護理師普萊蒂(Alex Pretti)遭邊境巡邏隊槍殺身亡，以及5歲康尼荷(Liam Conejo Ramos)被聯邦探員拘留以來，大眾的抗議聲浪日益高漲。近期美國有線電視新聞網(CNN)前主播勒蒙(Don Lemon)被逮捕的消息，只是更加劇人們的不滿。

傑森伊斯貝爾(Jason Isbell)、馬戈普萊斯(Margo Price)、凱拉妮(Kehlani)與瑞安農·吉登斯(Rhiannon Giddens)等歌星都身穿抗議服飾走上葛萊美獎紅地毯。凱拉妮也在獲頒最佳R&B演出獎的得獎感言中咒罵ICE。

美好冬季樂團(Bon Iver)團員韋農(Justin Vernon)在獲頒最佳另類音樂專輯獎時表示，他帶著一個哨子，向記錄聯邦探員在街頭行為的法律觀察員致敬。

在上週舉行的日舞影展(Sundance Film Festival )上，包含娜塔莉波曼(Natalie Portman)、奧莉薇亞懷爾德(Olivia Wilde)與柔伊德區(Zoey Deutch)等影星都在走紅毯時，佩戴「ICE OUT」(ICE滾出去)的徽章。柔伊德區也佩戴了「BE GOOD」的徽章，來向上個月遭ICE槍殺的古德(Renee Good)致敬。