川普移民政策再收緊！21日起暫停俄、泰、伊朗等75國簽證辦理

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）當地時間14日證實，川普政府將自1月21日起，暫停辦理來自75個國家的移民簽證申請，以作為華盛頓加強移民管制措施的一環。

圖為美國國務院 大樓 外觀。 （圖／路透社）

根據《路透社》，皮戈特表示，國務院將利用其長期以來的權力，認定那些會成為美國公共負擔並濫用美國人民慷慨的不符合資格潛在移民。他補充說明，「在國務院重新評估移民處理程序，以防止外國公民入境並領取福利和公共救濟期間，來自這75個國家的移民簽證處理將暫停」。

此政策將影響包括拉丁美洲的巴西、哥倫比亞、烏拉圭，巴爾幹半島的波士尼亞、阿爾巴尼亞，南亞的巴基斯坦、孟加拉以及非洲、中東和加勒比海多國的申請人。

報導引述《福斯新聞》指，國務院的新措施不會影響美國訪客簽證的核發。《路透社》早前取得的國務院電報顯示，美國外交官在去年11月已接獲指示，要求確保簽證申請人經濟獨立，不會在美停留期間依賴政府補貼。由於美國將舉辦2026年國際足總世界盃和2028年奧運會，使訪客簽證的核發備受關注。

川普政府大力加強移民執法。（圖／路透社）

川普自去年重返白宮以來，啟動廣泛移民打擊行動，大力加強移民執法，向美國各大城市派遣聯邦執法人員，並引發與移民和美國公民之間的暴力衝突。

加圖研究所（Cato Institute）移民研究主任暨塞爾茲基金會（The Selz Foundation）移民政策主席比爾（David Bier）批評，「這屆政府已證明自己擁有美國史上最反對合法移民的議程」。比爾指，川普政府此舉將禁止近半數所有合法移民進入美國，僅在未來一年就會拒絕約31.5萬名合法移民。

美國國務院近日稱，自川普就任以來已撤銷超過10萬份簽證。去年11月，一名阿富汗籍人士在白宮附近槍殺一名國民警衛隊成員後，川普曾誓言將「永久暫停」來自所有「第三世界國家」的移民。

75國完整國家名單如下：阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安地卡及巴布達、亞美尼亞、亞塞拜然、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、不丹、波士尼亞、巴西、緬甸、柬埔寨、喀麥隆、維德角、哥倫比亞、剛果民主共和國、古巴、多米尼克、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、斐濟、甘比亞、喬治亞、迦納、格瑞那達、瓜地馬拉、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、象牙海岸、牙買加、約旦、哈薩克、科索沃、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬其頓、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、摩洛哥、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、俄羅斯、盧安達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、泰國、多哥、突尼西亞、烏干達、烏拉圭、烏茲別克和葉門。

