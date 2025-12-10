川普移民鐵腕政策踢鐵板？最新民調：出生公民權獲壓倒性支持

美國公共宗教研究所（PRRI）9日公布的最新調查顯示，三分之二的美國民眾支持保留憲法第十四修正案對出生公民權的保障，這項數據顯示美國總統川普的移民強硬政策正面臨越來越多選民的抵制。此調查結果正值移民及海關執法局（ICE）加強逮捕行動，以及最高法院同意審理川普試圖終止出生公民權行政命令的挑戰案件之際。

反ICE示威活動。（圖 ／《美聯社》 ）

《Axios》10日報導，根據調查發現，包括多數獨立選民和許多共和黨人在內的美國民眾，都支持維護憲法對在美國出生者的公民權保障。約八成的黑人新教徒贊成保留出生公民權，西班牙裔天主教徒和西班牙裔新教徒中也有穩固多數支持此項權利。值得關注的是，即使在川普最支持的宗教選民群體—白人福音派新教徒中，仍有53%認為應維持憲法保障。

PRRI執行長戴克曼（Melissa Deckman）向《Axios》表示，多數美國人包括許多保守派和宗教信徒，都將出生公民權視為核心憲法承諾。她強調，終止這項權利根本不是民眾想要的。

調查數據顯示，僅有三成美國民眾支持川普的整體移民政策，三分之二表示反對。川普在移民議題上的支持度已降至43%，在獨立選民、年長者和年輕選民中的支持度自3月以來大幅下滑。即使是通常較支持移民執法的邊境州居民，對川普強硬措施的支持度也從3月的42%降至9月的33%。

一群活動人士9日與ICE於明尼亞波利斯發生衝突。（圖 ／《美聯社》 ）

然而，近四分之三的白人福音派新教徒仍支持川普的移民工作。他們也是唯一不支持為「追夢者」（即童年時期被帶到美國的無證移民）提供公民身分或合法地位途徑的主要宗教團體。約57%的白人福音派支持逮捕和拘留沒有犯罪紀錄的無證移民，59%支持將他們關押在拘留營直到被驅逐出境。

民調發現，除了白人福音派之外，幾乎所有宗教團體的多數成員現在都對ICE缺乏信心。戴克曼表示，ICE探員砸碎車窗、強行拉人的激進突襲行動震驚了許多美國人的良知，這反映在民調數字上。川普政府已派遣ICE探員前往洛杉磯、芝加哥、夏洛特、紐奧良和明尼亞波利斯等城市執法，部分美國公民也被聯邦探員誤抓，引發憤怒抗議。

隨著最高法院即將審理出生公民權的未來，美國在移民議題上的意識形態和宗教分歧可能進一步擴大。川普的第二任期移民政策正在動員其基本盤—特別是白人福音派和基督教民族主義者，但同時也疏遠了國內其他大部分民眾。

