川普稀土外交企圖重塑全球供應鏈！專家：短期仍高度依賴中國

川普20日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署關鍵礦產合作協議。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）正加速在亞洲建立稀土供應鏈，以削弱中國在全球關鍵礦產中的主導地位。分析人士指出，這項戰略雖可能重塑全球稀土格局，但要見到具體成果仍需要數年的時間。

在短短10天內，川普已相繼與澳洲、泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南，以及最新的日本簽署合作協議，旨在強化稀土與其他關鍵礦物的供應，這些原料對綠能、智慧型手機、半導體、人工智慧、電動車及先進武器的製造至關重要。這一連串的協議是華盛頓抗衡北京在該領域「卡脖子」的重要一步，恰逢川習會面前夕。

廣告 廣告

美國非營利組織「亞洲協會政策研究所」（Asia Society Policy Institute，ASPI）副總裁卡特勒（Wendy Cutler）指出，這些協議若能彼此串聯成為「多邊合作框架」，並搭配強而有力的承諾、融資與資源共享，將可「獲益良多」。她預期川普政府還會推動更多此類協議。

川普最新的外交成果是與日本達成協議，雙方承諾確保關鍵礦產的原料與加工品供應，同時在未來6個月內為特定計畫提供資金。稍早與澳洲、馬來西亞及泰國簽訂的協議，也包含數十億美元規模的計畫，並承諾維持公平貿易、避免出口禁令或配額。

不過，專家指出，儘管這些協議能帶來急需的資金支持，並逐步削弱北京的壟斷，但整體行動的成本高昂且效果有限。前美國情報高級官員、現任喬治城大學（Georgetown University）高級研究員懷爾德（Dennis Wilder）表示：「我們正嘗試擺脫對中國供應鏈的依賴，但這需要時間。中期我們有機會做到，但短期內仍高度依賴中國。」

根據高盛（Goldman Sachs）估算，新稀土礦場的開發往往需長達10年，而中國與緬甸以外的已知儲量極為稀少；此外，興建精煉廠也需約5年。中國目前在稀土開採市場中佔有率達69%、精煉達92%、磁體製造更高達98%。

美國稀土開發商「愛國關鍵礦產公司」（Patriot Critical Minerals Corp）執行長薩瑟蘭（Brodie Sutherland）形容，這些協議是「改變遊戲規則的關鍵」，將有助於降低美國受制於北京出口管制的風險、穩定稀土價格，並促進國內創新型精煉與回收技術發展。

他指出，透過友好國家的穩定原料供應，美國企業得以專注於高效率提取、道德採礦及高附加價值加工；同時，也能帶來長期利益，如降低融資風險溢價、更快取得新礦場許可，以及在補貼國外競爭者面前「建立公平競爭環境。」

IESE商學院（IESE Business School）戰略管理教授羅森柏格（Mike Rosenberg）則指出，中國長期以來透過「策略性地操控稀土價格波動」，令他國開發案難以獲利。他認為，若以公共資金支援這些新計畫，全球礦商與精煉商將有能力進行穩健投資，確保合理報酬。

然而，專家也提醒，供應鏈多元化與產能回流的同時，必須面對環境代價。羅森柏格表示：「以環境友善方式開採與精煉稀土的成本極高，而中國能壓低成本，正是因為環保規範寬鬆。」英國智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）環境與社會中心高級研究員施羅德（Patrick Schröder）分析：「消費者必須接受電子產品與綠能科技價格上漲，因為那才反映了真實的材料與環境成本。」

這波政策推動也帶動美國上市稀土礦業股價飆升。根據倫敦證交所集團（LSEG）數據，紐約掛牌的「MP Materials」與「Trilogy Metals」股價均已暴漲4倍以上，「Energy Fuels」飆升3倍，「Critical Metals」漲近90%，美國稀土公司（USA Rare Earth）也上升了75%。

對此，「亞洲協會政策研究所」的卡特勒表示：「北京最近威脅對全球實施全面的稀土出口限制，成為全球合作夥伴的1記警鐘。」

喬治城大學的懷爾德也指出，中國在出口管制議題上「誤判情勢」，此舉不僅動搖全球經濟，也將貿易戰範圍擴大至其他國家，反而「不利於中國自身利益」，「當中國將這項武器只用於對付美國時還算有效，但一旦波及全世界，反而讓更多國家站到美國這一邊。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉

粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應

快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮