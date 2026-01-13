川普稀土夢碎？格陵蘭極地環境惡劣 障礙難跨越

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普自第一任期，就對丹麥屬地格陵蘭心心念念，當中他最覬覦該島的豐富稀土資源。

不過，夢想很美好，現實卻很殘酷。如同委內瑞拉的石油因開採成本高昂，沒有美國能源巨頭願意接手，惹得川普氣噗噗。地處北極的格陵蘭，同樣因偏遠的地理劣勢、基礎建設匱乏、人力不足，人員和設備都得從遠方運來的因素，成了虧錢買賣。即使當地一直都歡迎外來投資，企業都在探勘階段就宣布放棄，至今商業稀土礦場依舊掛零。

美國總統川普對格陵蘭心心念念。他在第一任期的2019年，就喊出要把島買下，還以「房地產交易」來形容，毫不掩飾自己的地產商本色。（圖／翻攝自X平台 @GlobalUpdates24）

「懲罰人」的極地環境

美國有線電視新聞網（CNN）如此形容，阻止美國開採格陵蘭礦藏的，並非該島為丹麥所有，而是「懲罰人般的極地環境」。

科技新聞網站「Interesting Engineering」即於13日報導，格陵蘭據信稀土礦藏高達150萬噸，但至今仍無商業稀土礦場，多數項目在探勘階段即喊停。

丹麥地理研究所的經濟地理學家羅沙（Diogo Rosa）一針見血地指出，「最大挑戰當然是地處偏遠」，即使是人口主要聚居的格陵蘭南部，也幾乎沒道路連通，遑論鐵路，這意味著礦業公司須自行重頭蓋起基礎建設。發電廠得自己蓋，技術勞工則要從大老遠用飛機運來。

脆弱的環境則是另一大難題。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的資深研究員施羅德（Patrick Schröder）警告，稀土開採常使用有毒化學物品，以將礦物從岩石分離，對極地生態系構成了威脅。

另外，稀土礦脈經常連同放射性的鈾，這對大力發展旅遊業的格陵蘭，恐怕會刺激敏感的環保與政治議題。

格陵蘭含有豐富稀土礦藏。圖中藍點為鐵、黃點是黃金、白點為鈾、綠點是鋅、橘點是銅，灰點則屬其他。（圖／翻攝自X平台 @Civixplorer）

稀土無利可圖

即使不在格陵蘭，稀土業也因難以獲利而惡名昭彰。理由包括價格高度浮動，中國又常以自家的便宜稀土傾銷，逼對手退出競爭。現今大多數稀土也在中國加工，使得其他地方的稀土開採，難以撼動其壟斷地位。

關鍵礦物研究所（Critical Minerals Institute）的創辦人休斯（Tracy Hughes）直言，「盯上格陵蘭一直是種地緣政治姿態，而非實際的供應解決方案」，當中經濟與科學的難點，常遭到低估。

產業專家建議，真能讓美國得利的做法，應該是擴大現有礦場的開採。美國政府已投資國內稀土礦業公司「MP Materials」，以及那些專注於鋰礦開發和稀土回收的企業。

儘管格陵蘭有其戰略重要性，但專家們認為，未來幾年對解決美國的稀土問題，依然幫助有限，甚至可能毫無助益。

